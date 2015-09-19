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Расписание матчей
Динамо Брл - Новокузнецк
Динамо Брл - Новокузнецк: обзор матча 19 сентября 2015
Динамо Брл
19.09.2015, суббота, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 13 тур
2 : 1
Завершен
Новокузнецк
55'
В. Аксютенко
75'
В. Аксютенко
59'
К. Мальцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Брл - Новокузнецк
Замена
Д. Чудояков
️️️️
Е. Щербаков
90'
88'
Замена
Е. Круг
️️️️
Э. Круг
87'
Замена
И. Волков
️️️️
В. Ларионов
84'
Замена
А. Паутов
️️️️
К. Мальцев
Желтая карточка
Н. Казанцев
80'
Замена
М. Полковников
️️️️
Д. Сергеев
78'
ГОЛ! 2:1!
В. Аксютенко
75'
Замена
Я. Эрлих
️️️️
А. Худяков
72'
Замена
В. Камилов
️️️️
К. Погребан
67'
59'
ГОЛ! 1:1!
К. Мальцев
ГОЛ! 1:0!
В. Аксютенко
55'
54'
Замена
Э. Круг
️️️️
Е. Андреев
49'
Желтая карточка
Е. Шпедт
26'
Желтая карточка
В. Ларионов
Желтая карточка
В. Липин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Брл
85
Богдан Карюкин
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
24
Антон Васильев
ЦЗ
8
Евгений Щербаков
ЦП
54
Виктор Липин
ЦП
19
Григорий Дорошенко
ЦП
77
Константин Погребан
ЦП
21
Никита Казанцев
ЦП
9
Александр Худяков
ЦП
7
Иван Житников
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Яковлев
Новокузнецк
16
Евгений Малофеев
ВР
3
Александр Новицкий
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
15
Евгений Андреев
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
19
Станислав Агеев
ЦП
53
Вадим Ларионов
ЦФ
19
Константин Мальцев
ЦФ
77
Алексей Сабанов
ЦФ
Динамо Брл
12
Александр Глумов
ВР
5
Максим Полковников
ЦЗ
27
Артем Саблин
ЛП
29
Денис Чудояков
ЦП
19
Богдан Олийнык
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
15
Максим Чевелев
ЦЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
21
Илья Волков
ЦП
5
Александр Паутов
ЦП
18
Эдуард Круг
ЦФ
2-5-2-1
85
Карюкин
18
Сергеев
24
Васильев
77
Погребан
21
Казанцев
9
Худяков
7
Житников
19
Дорошенко
54
Липин
8
Щербаков
20
Аксютенко
3-1-3-3
16
Малофеев
3
Новицкий
30
Пучков
5
Шпедт
15
Ерусланов
15
Андреев
12
Волгин
19
Агеев
77
Сабанов
19
Мальцев
53
Ларионов
8
Щербаков
29
Чудояков
29
Чудояков
8
Щербаков
18
Сергеев
5
Полковников
5
Полковников
18
Сергеев
9
Худяков
11
Эрлих
11
Эрлих
9
Худяков
77
Погребан
18
Камилов
18
Камилов
77
Погребан
15
Андреев
18
Круг
18
Круг
15
Андреев
53
Ларионов
21
Волков
21
Волков
53
Ларионов
19
Мальцев
5
Паутов
5
Паутов
19
Мальцев
Круг
18
Круг
18
Круг
Круг
Остались в запасе
Динамо Брл
Новокузнецк
12
Александр Глумов
ВР
27
Артем Саблин
ЛП
19
Богдан Олийнык
ЦП
Главный тренер
Олег Яковлев
15
Максим Чевелев
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
Остались в запасе
12
Александр Глумов
ВР
27
Артем Саблин
ЛП
19
Богдан Олийнык
ЦП
Остались в запасе
15
Максим Чевелев
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Яковлев
Статистика матча Динамо Брл - Новокузнецк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Казанцев
(Горно-Алтайск)
Стадион:
Динамо
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