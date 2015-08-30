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Расписание матчей
Новокузнецк - Сахалин
Новокузнецк - Сахалин: обзор матча 30 августа 2015
Новокузнецк
30.08.2015, воскресенье, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 9 тур
1 : 2
Завершен
Сахалин
87'
А. Сабанов (П)
29'
Ю. Коломыц
65'
Е. Матрахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Сахалин
87'
Замена
В. Михалев
️️️️
А. Яркин
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Сабанов
87'
85'
Замена
В. Утюжников
️️️️
М. Гайдуков
Замена
И. Волков
️️️️
В. Ларионов
82'
70'
Замена
А. Марков
️️️️
С. Миронов
Замена
С. Агеев
️️️️
Е. Круг
68'
67'
Желтая карточка
М. Алахвердов
Замена
А. Паутов
️️️️
Е. Андреев
66'
Замена
К. Мальцев
️️️️
А. Волгин
66'
65'
ГОЛ! 0:2!
Е. Матрахов
59'
Замена
С. Виноградов
️️️️
Д. Галин
51'
Замена
Н. Шиков
️️️️
А. Гаглоев
29'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Коломыц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
16
Евгений Малофеев
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
15
Евгений Андреев
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
53
Вадим Ларионов
ЦФ
77
Алексей Сабанов
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
24
Дмитрий Галин
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
19
Максим Гайдуков
ПВ
22
Александр Яркин
ЦФ
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
3
Александр Новицкий
ЦЗ
15
Максим Чевелев
ЦЗ
19
Станислав Агеев
ЦП
21
Илья Волков
ЦП
5
Александр Паутов
ЦП
19
Константин Мальцев
ЦФ
Сахалин
13
Сергей Панов
ВР
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
72
Андрей Марков
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
4-1-2-3
16
Малофеев
2
Недорезов
30
Пучков
5
Шпедт
18
Круг
15
Ерусланов
15
Андреев
12
Волгин
18
Круг
77
Сабанов
53
Ларионов
2-1-5-1-1
12
Кондратюк
6
Коломыц
20
Дудиков
10
Матрахов
88
Миронов
24
Галин
3
Алахвердов
20
Хинчагов
11
Гаглоев
19
Гайдуков
22
Яркин
18
Круг
19
Агеев
19
Агеев
18
Круг
53
Ларионов
21
Волков
21
Волков
53
Ларионов
12
Волгин
19
Мальцев
19
Мальцев
12
Волгин
15
Андреев
5
Паутов
5
Паутов
15
Андреев
88
Миронов
72
Марков
72
Марков
88
Миронов
24
Галин
11
Виноградов
11
Виноградов
24
Галин
19
Гайдуков
15
Утюжников
15
Утюжников
19
Гайдуков
11
Гаглоев
10
Шиков
10
Шиков
11
Гаглоев
22
Яркин
9
Михалев
9
Михалев
22
Яркин
Остались в запасе
Новокузнецк
Сахалин
3
Александр Новицкий
ЦЗ
15
Максим Чевелев
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
3
Александр Новицкий
ЦЗ
15
Максим Чевелев
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
Остались в запасе
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
Статистика матча Новокузнецк - Сахалин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Баранов
(Красноярск)
Стадион:
Металлург
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