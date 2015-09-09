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Расписание матчей
Сахалин - Новокузнецк
Сахалин - Новокузнецк: обзор матча 09 сентября 2015
Сахалин
09.09.2015, среда, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 11 тур
0 : 0
Завершен
Новокузнецк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Новокузнецк
Замена
Н. Шиков
️️️️
В. Михалев
90'
83'
Замена
М. Чевелев
️️️️
Э. Круг
Замена
Д. Калаев
️️️️
М. Гайдуков
82'
78'
Замена
И. Волков
️️️️
А. Паутов
Замена
В. Михалев
️️️️
Д. Галин
67'
Замена
А. Марков
️️️️
Е. Матрахов
63'
60'
Замена
К. Мальцев
️️️️
Е. Андреев
Замена
С. Виноградов
️️️️
С. Миронов
58'
44'
Желтая карточка
А. Пучков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
24
Дмитрий Галин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
19
Максим Гайдуков
ПВ
22
Александр Яркин
ЦФ
Новокузнецк
16
Евгений Малофеев
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
19
Станислав Агеев
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
5
Александр Паутов
ЦП
53
Вадим Ларионов
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
Сахалин
13
Сергей Панов
ВР
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
10
Николай Шиков
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
72
Андрей Марков
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
15
Максим Чевелев
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
21
Илья Волков
ЦП
19
Константин Мальцев
ЦФ
2-1-5-1-1
12
Кондратюк
6
Коломыц
20
Дудиков
10
Матрахов
24
Галин
11
Гаглоев
3
Алахвердов
20
Хинчагов
88
Миронов
19
Гайдуков
22
Яркин
3-1-4-2
16
Малофеев
2
Недорезов
30
Пучков
5
Шпедт
15
Ерусланов
12
Волгин
15
Андреев
5
Паутов
19
Агеев
18
Круг
53
Ларионов
Михалев
10
Шиков
10
Шиков
Михалев
19
Гайдуков
49
Калаев
49
Калаев
19
Гайдуков
24
Галин
9
Михалев
9
Михалев
24
Галин
10
Матрахов
72
Марков
72
Марков
10
Матрахов
88
Миронов
11
Виноградов
11
Виноградов
88
Миронов
18
Круг
15
Чевелев
15
Чевелев
18
Круг
5
Паутов
21
Волков
21
Волков
5
Паутов
15
Андреев
19
Мальцев
19
Мальцев
15
Андреев
Остались в запасе
Сахалин
Новокузнецк
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
3
Александр Новицкий
ЦЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
Остались в запасе
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
3
Александр Новицкий
ЦЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
Статистика матча Сахалин - Новокузнецк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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