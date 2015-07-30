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Расписание матчей
Новокузнецк - Чита
Новокузнецк - Чита: обзор матча 30 июля 2015
Новокузнецк
30.07.2015, четверг, 14:30
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 3 тур
2 : 0
Завершен
Чита
21'
А. Сабанов
36'
А. Сабанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Чита
Замена
И. Волков
️️️️
М. Ерусланов
88'
Замена
М. Чевелев
️️️️
А. Пучков
84'
75'
Замена
Е. Бастов
️️️️
Л. Зуев
Замена
А. Новицкий
️️️️
Е. Круг
69'
Желтая карточка
М. Ерусланов
66'
59'
Замена
А. Рябованов
️️️️
К. Кулешов
Желтая карточка
Е. Шпедт
54'
46'
Замена
П. Захаров
️️️️
В. Навродский
Замена
В. Ларионов
️️️️
А. Бибик
46'
Замена
К. Мальцев
️️️️
С. Агеев
46'
43'
Замена
Н. Красоткин
️️️️
А. Фатихов
41'
Вторая желтая
А. Александров
ГОЛ! 2:0!
А. Сабанов
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Сабанов
21'
18'
Желтая карточка
А. Александров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
16
Иван Смолкин
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
15
Максим Ерусланов
ОП
15
Евгений Андреев
ЦП
19
Станислав Агеев
ЦП
77
Алексей Сабанов
ЦФ
37
Артем Бибик
ЦФ
18
Эдуард Круг
ЦФ
Чита
32
Александр Бодялов
ВР
79
Максим Счастливцев
ВР
33
Артем Дробышев
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
20
Сергей Дудкин
ОП
88
Андрей Александров
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
28
Виктор Навродский
ЦФ
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
Новокузнецк
16
Евгений Малофеев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Максим Чевелев
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
21
Илья Волков
ЦП
53
Вадим Ларионов
ЦФ
19
Константин Мальцев
ЦФ
Чита
96
Александр Косенко
ВР
8
Никита Красоткин
ЦП
14
Павел Захаров
ЦП
75
Евгений Бастов
ЦП
22
Роман Куклин
ЦП
94
Алексей Рябованов
ЦФ
4-1-2-3
16
Смолкин
18
Круг
30
Пучков
5
Шпедт
2
Недорезов
15
Ерусланов
15
Андреев
19
Агеев
18
Круг
37
Бибик
77
Сабанов
3-1-1-1-3
32
Бодялов
33
Дробышев
26
Беличенко
13
Подпругин
20
Дудкин
88
Александров
23
Зуев
15
Фатихов
9
Кулешов
28
Навродский
30
Пучков
15
Чевелев
15
Чевелев
30
Пучков
18
Круг
3
Новицкий
3
Новицкий
18
Круг
37
Бибик
53
Ларионов
53
Ларионов
37
Бибик
15
Ерусланов
21
Волков
21
Волков
15
Ерусланов
19
Агеев
19
Мальцев
19
Мальцев
19
Агеев
15
Фатихов
8
Красоткин
8
Красоткин
15
Фатихов
28
Навродский
14
Захаров
14
Захаров
28
Навродский
9
Кулешов
94
Рябованов
94
Рябованов
9
Кулешов
23
Зуев
75
Бастов
75
Бастов
23
Зуев
Остались в запасе
Новокузнецк
Чита
16
Евгений Малофеев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
22
Роман Куклин
ЦП
96
Александр Косенко
ВР
Остались в запасе
16
Евгений Малофеев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
Остались в запасе
22
Роман Куклин
ЦП
96
Александр Косенко
ВР
Статистика матча Новокузнецк - Чита
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Казанцев
(Горно-Алтайск)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Новокузнецк
Чита
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5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
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2023.06.22 12:16
2
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2022.07.06 21:39
3
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3
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2016.02.12 20:06
1
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2016.01.30 21:40
1
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2016.01.02 16:59
2
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22 июля
2
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2023.06.22 12:16
2
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2022.07.06 21:39
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