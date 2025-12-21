Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Духаиль
Новости
€ 61 млн
Аль-Духаиль - новости команды
Доха
Катар. Лига звезд
Стадион:
Абдулла бин Халифа
Сайт:
http://www.duhailsc.qa/
Тренер:
Джамел Белмади
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Аль-Шорта» – «Аль-Духайль»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
15 февраля
«Трактор» – «Аль-Духаиль»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.75
2025.12.21 08:48
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
«Аль-Вахда» – «Аль-Духаиль»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.10.19 08:31
Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований
2025.09.28 19:06
4
«Аль-Духаиль» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.09.28 09:43
Фото
Чемпион Европы-2020 Верратти сменил клуб
2025.07.08 08:41
1
«Вест Хэм» рассматривает четырех тренеров на замену Лопетеги
2024.12.03 21:56
Фото
«Аль-Духаиль» заплатил 11 миллионов за лучшего ассистента «Лацио» в прошлом сезоне
2024.06.11 22:10
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
2024.04.24 13:20
8
«Зенит» победил «Аль-Духаиль» (2:0) в Кубке равноправия
2024.02.05 18:52
7
Стало известно, сыграет ли Коутиньо с «Зенитом»
2024.02.03 20:06
2
Экс-тренер «ПСЖ» похвалил Слуцкого
2024.02.02 15:15
Товарищеский матч. «Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Катара во главе с Гальтье (1:0)
2024.02.01 21:29
1
«Зенит» назвал трех соперников по Кубку равноправия
2023.12.22 12:20
9
«Аль-Наср» без Роналду победил «Аль-Духаиль», несмотря на дубль Коутиньо
2023.11.07 23:30
Трансляция
«Аль-Духаиль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2023
2023.11.07 14:40
Роналду пропустит матч азиатской ЛЧ: известна причина его отсутствия в составе
2023.11.07 11:32
Роналду высказался после дубля в азиатской ЛЧ
2023.10.25 14:27
Видео
Обзор матча «Аль-Наср» – «Аль-Духаиль» голы и лучшие моменты (Видео)
2023.10.25 00:06
Роналду принес «Аль-Насру» победу в игре азиатской ЛЧ, поучаствовав в 3 из 4 голов
2023.10.24 23:07
Трансляция
«Аль-Наср» – «Аль-Духаиль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2023
2023.10.24 17:53
Фото
Экс-тренер «ПСЖ» Гальтье возглавил команду из Катара
2023.10.12 12:58
Экс-тренер «ПСЖ» Гальтье нашел новую команду
2023.10.07 10:59
«Зенит» хочет подписать Вайсса
2016.01.26 01:12
6
«Аль-Садд» Хави уступил в матче за Суперкубок Катара
2016.01.22 06:16
Виллаш-Боаш: «Провели очень качественный матч, несмотря на то, что игроки находятся под нагрузками»
2016.01.18 00:06
«Зенит» за счет дубля Халка одолел чемпиона Катара
2016.01.17 19:41
8
«Зенит» сыграет с «Лекхвией» и «Аль-Жаишем» на первом сборе в Катаре
2016.01.10 21:52
1
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
2
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
3
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
6
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+