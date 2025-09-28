29 сентября в Лиге чемпионов Азии Элита пройдeт матч второго тура, в котором катарский «Аль-Духаиль» примет саудовский «Аль-Ахли». Оба клуба традиционно претендуют на выход из группы и показывают яркий атакующий футбол, что обещает зрителям зрелищную и результативную встречу.

«Аль-Духаиль»

Катарский клуб подходит к матчу после нулевой ничьей с «Аль-Саддом» в национальном чемпионате. Ранее команда разгромила «Аль-Араби» со счeтом 8:1, подтвердив свой атакующий потенциал. В Лиге чемпионов «Аль-Духаиль» стартовал с поражения от «Аль-Хилаля» (1:2), но забивает стабильно: 13 голов в пяти последних встречах. При этом оборона уязвима – пропущено шесть мячей за тот же период, а всего клуб не смог сохранить ворота «сухими» в 12 из 14 последних матчей.

«Аль-Ахли»

Саудовский коллектив набрал отличный ход и выиграл 6 последних матчей в Лиге чемпионов. В стартовом туре команда обыграла «Насаф» (4:2), а в чемпионате недавно справилась с «Аль-Хаземом» (2:0). В атаке «Аль-Ахли» действует эффективно – 10 голов за последние пять игр, но оборона не всегда надeжна: восемь пропущенных мячей за этот же отрезок. Стабильная результативность позволяет клубу уверенно смотреть в будущее, хотя при визите в Доху лeгкой прогулки ожидать не стоит.

Факты о командах

«Аль-Духаиль»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома.

В среднем: 2.60 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр).

Пропускает в 12 из 14 последних матчей.

«Аль-Ахли»

Побеждает в 6 последних матчах Лиги чемпионов Азии.

В среднем: 2.00 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

Забивает в каждом из 6 матчей турнира подряд.

Прогноз на матч «Аль-Духаиль» – «Аль-Ахли»

Обе команды демонстрируют мощную атаку и нестабильную оборону, поэтому матч обещает быть открытым и результативным. «Аль-Духаиль» силeн дома и будет стремиться реабилитироваться за поражение от «Аль-Хилаля», а «Аль-Ахли» продолжает победную серию в Лиге чемпионов и выглядит более устойчиво в решающих моментах. Вероятнее всего, встреча порадует болельщиков большим количеством голов. Оптимально рассмотреть ставки на обмен мячами и высокий тотал.

Рекомендованные ставки