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Аль-Духаиль
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🌟 «Ньюкасл» возвращается в ЛЧ спустя 20 лет в матче против «Милана». Победа «сорок» оценивается в 2.85
1
18:31
Медведев подтвердил уход Бакаева из «Зенита»
18:22
Стала известна сумма, которую клубы РПЛ потеряли из-за отстранения от еврокубков
18:16
Видео
Писарский расплакался после гола в ворота «Балтики»
1
17:25
Генич назвал московский клуб, который хотел подписать Бакаева из «Зенита»
4
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Все новости
18:37
Фото
Игрок «Крыльев» получил черепно-мозговую травму – он перешел в клуб неделю назад из ЦСКА
18:27
Агкацев объяснил, как отразил удары Тюкавина и Смолова
17:50
Россия сыграет с Камеруном на «ВТБ Арене» 12 октября
17:43
Фанат «Ньюкасла» получил ножевое ранение после нападения в Милане
1
17:18
Абаскаль объяснил, почему «Спартаку» важно победить «Пари НН»
1
17:11
Фонбет Кубок России. «Краснодар» по пенальти обыграл «Динамо», Агкацев отразил 2 удара
2
16:58
Защитник «Спартака» рассказал о предложении из Италии этим летом
4
16:52
Обзор матча «Краснодар» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:36
Мостовой оценил тренерские способности Карпина
6
16:31
Видео
Игрок «Краснодара» ударил судью в спину в матче с «Динамо»
1
16:23
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Спартак»: 19 сентября
16:06
Три основных игрока «Спартака» пропустят матч с «Пари НН»
2
16:00
Хлусевич рассказал, как Федун помогал ему в «Спартаке»
15:39
Видео
Бителло забил первый гол за «Динамо»
2
15:33
Анчелотти назвал фаворита Лиги чемпионов
1
15:28
Стала известна причина, по которой Шунин пропускает матч с «Краснодаром»
2
15:15
Определился новый соперник сборной России – матч пройдет в октябре
14:52
Тренер, выигравший чемпионат Сербии, оценил уровень Бабича из «Спартака»
1
14:42
Мостовой отреагировал на переход Бакаева в арабский клуб
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14:26
«Реал» потерял основного защитника перед Лигой чемпионов
14:21
Тюкавин рассказал, как повлияла на него женитьба
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14:18
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Динамо»: 4 тур Кубок России
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13:50
⭐️ Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch!
13:30
Клубы из России с 2012 года заработали в турнирах УЕФА 674 миллиона: больше 1/3 – у «Зенита»
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13:16
Стал известен новый главный тренер сборной Германии
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Экс-легионер РПЛ назвал самое популярное матерное слово в России
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13:07
Кухарчук отреагировал на скандальное высказывание Карпина
12:54
В «Динамо» считают, что их новичок будет лучше Малкома и Клаудиньо
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