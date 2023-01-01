Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 61 млн

Аль-Духаиль - турнирная таблица

Доха
Катар. Лига звезд
Стадион:
Абдулла бин Халифа
Сайт:
http://www.duhailsc.qa/
Тренер:
Джамел Белмади
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Аль-Садд
2
Аль-Райян
3
Аль-Шамаль
4
Аль-Гарафа
5
Аль-Духаиль
6
Катар СК
7
Аль-Араби
8
Аль-Вакра
9
Аль-Ахли
10
Аль-Сайлия
11
Аль-Шахания
12
Умм-Салаль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
14
3
5
55
29
26
45
22
11
5
6
46
32
14
38
22
11
4
7
36
30
6
37
22
11
3
8
36
36
0
36
22
9
6
7
40
27
13
33
22
9
5
8
34
33
1
32
22
9
5
8
37
41
-4
32
22
8
6
8
36
34
2
30
22
8
2
12
34
43
-9
26
22
6
4
12
25
38
-13
22
22
6
3
13
22
39
-17
21
22
6
2
14
36
55
-19
20
Команда
1
Аль-Гарафа
2
Аль-Садд
3
Аль-Райян
4
Аль-Шамаль
5
Катар СК
6
Аль-Духаиль
7
Аль-Вакра
8
Аль-Араби
9
Аль-Шахания
10
Аль-Сайлия
11
Аль-Ахли
12
Умм-Салаль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
7
1
3
20
16
4
22
11
6
2
3
25
16
9
20
11
6
2
3
20
11
9
20
11
5
3
3
19
16
3
18
11
5
2
4
18
19
-1
17
11
4
4
3
18
16
2
16
11
5
1
5
18
17
1
16
11
4
3
4
17
22
-5
15
11
4
1
6
14
15
-1
13
11
4
1
6
14
18
-4
13
11
3
2
6
17
25
-8
11
11
3
2
6
17
29
-12
11
Команда
1
Аль-Садд
2
Аль-Шамаль
3
Аль-Райян
4
Аль-Духаиль
5
Аль-Араби
6
Катар СК
7
Аль-Ахли
8
Аль-Вакра
9
Аль-Гарафа
10
Умм-Салаль
11
Аль-Сайлия
12
Аль-Шахания
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
8
1
2
30
13
17
25
11
6
1
4
17
14
3
19
11
5
3
3
26
21
5
18
11
5
2
4
22
11
11
17
11
5
2
4
20
19
1
17
11
4
3
4
16
14
2
15
11
5
0
6
17
18
-1
15
11
3
5
3
18
17
1
14
11
4
2
5
16
20
-4
14
11
3
0
8
19
26
-7
9
11
2
3
6
11
20
-9
9
11
2
2
7
8
24
-16
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
2
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
3
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
6
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+