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    • Виллаш-Боаш: «Провели очень качественный матч, несмотря на то, что игроки находятся под нагрузками»

    Виллаш-Боаш: «Провели очень качественный матч, несмотря на то, что игроки находятся под нагрузками»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от победы своих подопечных в первом контрольном матче 2016 года против катарской «Лекхвии» (2:1), а также рассказал о том, как проходит первый зимний тренировочный сбор его команды в Дохе.

    «Сбор проходит хорошо. Конечно, 5 недель — это существенный перерыв, но здесь, в Катаре, на протяжении первых шести дней команда работает отлично. Сейчас игроки находятся под нагрузками, проводят по 2 тренировки в день, и сегодня, несмотря на это, провели очень качественный матч. Мы заставили побегать соперника, они заставили побегать нас. Это чемпионы Катара, так что в этом году мы сразу начали играть против более сильных клубов, в прошлом же это были чуть более слабые оппоненты, уровень которых повышался от матча к матчу. Сейчас мы сразу играем с сильными командами, понимаем, что многие уже готовы проводить на поле по 60 минут. Так что определенные положительные выводы сделать можно, а победа к тому же важна для эмоций», – отметил португалец.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.01.2016 00:06
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