Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фламенго
|38
|28
|6
|4
|86:37
|+49
|90
|2.
|Палмейрас
|38
|21
|11
|6
|61:32
|+29
|74
|3.
|Сантос
|38
|22
|8
|8
|60:33
|+27
|74
|4.
|Гремио
|38
|19
|8
|11
|64:39
|+25
|65
|5.
|Атлетико Пар
|38
|18
|10
|10
|51:32
|+19
|64
|6.
|Сан-Паулу
|38
|17
|12
|9
|39:30
|+9
|63
|7.
|Интернасьонал
|38
|16
|9
|13
|44:39
|+5
|57
|8.
|Коринтианс
|38
|14
|14
|10
|42:34
|+8
|56
|9.
|Форталеза
|38
|15
|8
|15
|50:49
|+1
|53
|10.
|Гойас
|38
|15
|7
|16
|46:64
|-18
|52
|11.
|Баия
|38
|12
|13
|13
|44:43
|+1
|49
|12.
|Васко да Гама
|38
|12
|13
|13
|39:45
|-6
|49
|13.
|Атлетико Минейро
|38
|13
|9
|16
|45:49
|-4
|48
|14.
|Флуминенсе
|38
|12
|10
|16
|38:46
|-8
|46
|15.
|Ботафого
|38
|13
|4
|21
|31:45
|-14
|43
|16.
|Сеара
|38
|10
|9
|19
|36:41
|-5
|39
|17.
|Крузейро
|38
|7
|15
|16
|27:46
|-19
|36
|18.
|Шапекоэнсе
|38
|7
|11
|20
|31:52
|-21
|32
|19.
|ЦСА
|38
|8
|8
|22
|24:58
|-34
|32
|20.
|Аваи
|38
|3
|11
|24
|18:62
|-44
|20
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фламенго
|19
|17
|2
|0
|56:18
|+38
|53
|2.
|Сантос
|19
|14
|4
|1
|44:15
|+29
|46
|3.
|Палмейрас
|19
|13
|4
|2
|40:13
|+27
|43
|4.
|Гремио
|19
|12
|3
|4
|38:18
|+20
|39
|5.
|Атлетико Пар
|19
|12
|3
|4
|26:11
|+15
|39
|6.
|Интернасьонал
|19
|11
|6
|2
|28:15
|+13
|39
|7.
|Коринтианс
|19
|10
|7
|2
|25:13
|+12
|37
|8.
|Гойас
|19
|11
|3
|5
|31:23
|+8
|36
|9.
|Сан-Паулу
|19
|10
|6
|3
|23:12
|+11
|36
|10.
|Форталеза
|19
|11
|2
|6
|26:17
|+9
|35
|11.
|Атлетико Минейро
|19
|10
|2
|7
|28:23
|+5
|32
|12.
|Сеара
|19
|8
|6
|5
|23:14
|+9
|30
|13.
|Ботафого
|19
|9
|2
|8
|19:17
|+2
|29
|14.
|Баия
|19
|7
|8
|4
|24:18
|+6
|29
|15.
|Васко да Гама
|19
|7
|6
|6
|20:22
|-2
|27
|16.
|Флуминенсе
|19
|6
|7
|6
|18:15
|+3
|25
|17.
|ЦСА
|19
|6
|5
|8
|17:24
|-7
|23
|18.
|Крузейро
|19
|5
|8
|6
|13:17
|-4
|23
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|4
|5
|10
|16:22
|-6
|17
|20.
|Аваи
|19
|1
|9
|9
|10:24
|-14
|12
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фламенго
|19
|11
|4
|4
|30:19
|+11
|37
|2.
|Палмейрас
|19
|8
|7
|4
|21:19
|+2
|31
|3.
|Сантос
|19
|8
|4
|7
|16:18
|-2
|28
|4.
|Сан-Паулу
|19
|7
|6
|6
|16:18
|-2
|27
|5.
|Гремио
|19
|7
|5
|7
|26:21
|+5
|26
|6.
|Атлетико Пар
|19
|6
|7
|6
|25:21
|+4
|25
|7.
|Васко да Гама
|19
|5
|7
|7
|19:23
|-4
|22
|8.
|Флуминенсе
|19
|6
|3
|10
|20:31
|-11
|21
|9.
|Баия
|19
|5
|5
|9
|20:25
|-5
|20
|10.
|Коринтианс
|19
|4
|7
|8
|17:21
|-4
|19
|11.
|Интернасьонал
|19
|5
|3
|11
|16:24
|-8
|18
|12.
|Форталеза
|19
|4
|6
|9
|24:32
|-8
|18
|13.
|Гойас
|19
|4
|4
|11
|15:41
|-26
|16
|14.
|Атлетико Минейро
|19
|3
|7
|9
|17:26
|-9
|16
|15.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|6
|10
|15:30
|-15
|15
|16.
|Ботафого
|19
|4
|2
|13
|12:28
|-16
|14
|17.
|Крузейро
|19
|2
|7
|10
|14:29
|-15
|13
|18.
|Сеара
|19
|2
|3
|14
|13:27
|-14
|9
|19.
|ЦСА
|19
|2
|3
|14
|7:34
|-27
|9
|20.
|Аваи
|19
|2
|2
|15
|8:38
|-30
|8