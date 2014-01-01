Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 137,60 млн

Крузейро - турнирная таблица

Белу-Оризонти
Бразилия. Серия А
Стадион:
Минейран
Сайт:
http://www.cruzeiro.com.br/
Тренер:
Артур Жорже Аморим
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Фламенго
2
Палмейрас
3
Крузейро
4
Флуминенсе
5
Атлетико Паранаэнсе
6
Баия
7
Сантос
8
Атлетико Минейро
9
Брагантино
10
Сан-Паулу
11
Ботафого
12
Коритиба
13
Мирассол
14
Васко да Гама
15
Витория
16
Интернасьонал
17
Коринтианс
18
Гремио
19
Ремо
20
Шапекоэнсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
22
8
4
70
29
41
74
34
20
11
3
58
22
36
71
34
18
6
10
55
48
7
60
34
16
10
8
55
41
14
58
34
14
10
10
47
42
5
52
34
13
12
9
49
45
4
51
34
12
12
10
49
47
2
48
34
13
9
12
42
39
3
48
34
13
8
13
44
39
5
47
34
11
9
14
37
38
-1
42
34
11
9
14
45
52
-7
42
34
11
9
14
39
50
-11
42
34
10
11
13
39
47
-8
41
33
11
8
14
43
50
-7
41
34
10
9
15
34
49
-15
39
34
9
11
14
37
41
-4
38
34
9
11
14
35
38
-3
38
34
9
10
15
37
46
-9
37
34
6
11
17
37
57
-20
29
33
4
10
19
32
64
-32
22
Команда
1
Палмейрас
2
Фламенго
3
Флуминенсе
4
Крузейро
5
Атлетико Минейро
6
Сан-Паулу
7
Атлетико Паранаэнсе
8
Витория
9
Брагантино
10
Гремио
11
Баия
12
Мирассол
13
Ботафого
14
Васко да Гама
15
Сантос
16
Интернасьонал
17
Коритиба
18
Коринтианс
19
Ремо
20
Шапекоэнсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
4
1
32
10
22
40
17
12
4
1
34
13
21
40
17
12
3
2
31
17
14
39
17
10
4
3
30
18
12
34
17
9
6
2
25
17
8
33
17
9
5
3
23
12
11
32
17
9
5
3
28
18
10
32
17
10
2
5
23
16
7
32
17
9
3
5
29
18
11
30
17
8
5
4
26
20
6
29
17
7
7
3
25
19
6
28
17
7
6
4
24
22
2
27
17
7
6
4
27
22
5
27
17
8
3
6
25
24
1
27
17
6
7
4
23
21
2
25
17
6
5
6
22
17
5
23
17
6
5
6
21
20
1
23
17
6
4
7
18
17
1
22
17
4
7
6
22
22
0
19
16
3
6
7
21
32
-11
15
Команда
1
Фламенго
2
Палмейрас
3
Крузейро
4
Сантос
5
Баия
6
Атлетико Паранаэнсе
7
Коритиба
8
Флуминенсе
9
Брагантино
10
Коринтианс
11
Интернасьонал
12
Ботафого
13
Атлетико Минейро
14
Мирассол
15
Васко да Гама
16
Сан-Паулу
17
Ремо
18
Гремио
19
Витория
20
Шапекоэнсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
4
3
36
16
20
34
17
8
7
2
26
12
14
31
17
8
2
7
25
30
-5
26
17
6
5
6
26
26
0
23
17
6
5
6
24
26
-2
23
17
5
5
7
19
24
-5
20
17
5
4
8
18
30
-12
19
17
4
7
6
24
24
0
19
17
4
5
8
15
21
-6
17
17
3
7
7
17
21
-4
16
17
3
6
8
15
24
-9
15
17
4
3
10
18
30
-12
15
17
4
3
10
17
22
-5
15
17
3
5
9
15
25
-10
14
16
3
5
8
18
26
-8
14
17
2
4
11
14
26
-12
10
17
2
4
11
15
35
-20
10
17
1
5
11
11
26
-15
8
17
0
7
10
11
33
-22
7
17
1
4
12
11
32
-21
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
1
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
1
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
4
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
6
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
2
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
Вчера, 22:35
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+