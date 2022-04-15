- 12 января
- 22:44 17-летний сын Роналдиньо находится на просмотре в молодежке «Барселоны» 2
- 15 апреля 2022
- 10:19 Роналдо официально стал владельцем «Крузейро» 5
- 2 января 2022
- 21:15 Роналдо заразился коронавирусом
- 27 декабря 2021
- 11:15 Роналдо погасил долг «Крузейро» перед ФИФА в размере 7,7 миллиона 2
- 18 декабря 2021
- 21:08 Роналдо за 70 миллионов купил клуб бразильской Серии В «Крузейро» 4
- 11 июня 2021
- 07:55 Фото Экс-игрок «Спартака» Моцарт стал главным тренером «Крузейро» 2
- 16 октября 2020
- 09:17 Фото Сколари стал новым главным тренером «Крузейро»
- 28 июня 2020
- 09:13 Игрок «Крузейро» Энрике выжил после ДТП. Его автомобиль упал с 200-метровой скалы 1
- 6 июня 2020
- 17:46 «Чемпионат»: помимо ЦСКА на Вагнера претендуют еще три клуба 16
- 25 мая 2020
- 22:50 Переход защитника «Крузейро» Кака в ЦСКА сорвался из-за коронавируса 3
- 11 мая 2020
- 23:39 UOL Esporte: ЦСКА возобновил интерес к защитнику «Крузейро» Кака 1
- 10 февраля 2020
- 22:15 Superesportes: ЦСКА предложил 4 миллиона за защитника «Крузейро» Кака 6
- 7 февраля 2020
- 09:26 Globo Esporte: «Спартак» пожаловался ФИФА на «Крузейро» из-за Роши 11
- 6 февраля 2020
- 16:39 Betting Insider: ЦСКА интересуется 20-летним защитником «Крузейро» Кака 9
- 14 декабря 2019
- 16:48 Агент: «Ведем переговоры об аренде Роши во «Фламенго» 5
- 13 декабря 2019
- 19:19 Globo Esporte: «Крузейро» не выкупит у «Спартака» Педро Рошу 10
- 9 декабря 2019
- 09:12 Фанаты «Крузейро» устроили беспорядки после вылета команды из Серии А. Полиция применила светошумовые гранаты 1
- 01:14 «Крузейро» впервые в истории вылетел во второй дивизион Бразилии. За клуб на правах аренды играет Педро Роша 4
- 4 декабря 2019
- 11:27 Агент Педро Роши: «Со «Спартаком» по поводу будущего не общались» 8
- 12 ноября 2019
- 23:30 Superesportes: «Спартак» хочет продать Рошу за 15 миллионов, но никто не готов платить такую сумму 16
- 11 октября 2019
- 17:59 «Фламенго» заинтересован в принадлежащем «Спартаку» Роше 4
- 1 октября 2019
- 07:18 Рушел забил первый гол после авиакатастрофы «Шапекоэнсе». Он – один из трех выживших игроков
- 21 августа 2019
- 00:21 Globo Esporte: «Крузейро» хочет продлить аренду Педро Роши 10
- 11 августа 2019
- 20:11 Рожерио Сени возглавил «Крузейро». Там играет Педро Роша 2
- 12 июля 2019
- 10:47 Видео «Спартак» поздравил Рошу с голом с голом за «Крузейро» 13
- 18 июня 2019
- 22:20 Новичок «Локомотива» Мурило за последние шесть месяцев провел два официальных матча 1
- 17 июня 2019
- 07:55 Лукас Силва покинет «Реал». В 2015 году мадридцы заплатили за него 13 миллионов 2
- 00:37 Агент Мурило – о возможном трансфере бразильца в «Локомотив»: «Переговоры идут»
- 11 июня 2019
- 14:52 Superesportes: «Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона за защитника Мурило 5