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Бразилия. Серия А
Команды
Крузейро
Новости
€ 137,60 млн
Крузейро - новости команды
Белу-Оризонти
Бразилия. Серия А
Стадион:
Минейран
Сайт:
http://www.cruzeiro.com.br/
Тренер:
Артур Жорже Аморим
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Расписание
Таблица
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Крузейро» – «Сан-Паулу»: классика на «Минейрао» – вернет ли «Крузейро» уверенность в борьбе за 4 место
7 октября
«Витория» – «Крузейро»: кто победит в матче Серии А 2026
19 сентября
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
12 сентября
11
«Сантос» – «Крузейро»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Бразилии 2026
12 сентября
Фото
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
«Крузейро» – «Атлетико Паранаэнсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Крузейро» – «Атлетико Паранаэнсе»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
«Васко да Гама» – «Крузейро»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
«Крузейро» – «Фламенго»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
22 августа
«Коринтианс» – «Крузейро»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
16 августа
«Крузейро» – «Мирассол»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
8 августа
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
3 августа
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1 августа
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«Коритиба» – «Крузейро»: кто победит в матче 21 тура чемпионата Бразилии 2026
30 июля
«Крузейро» – «Ботафого»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
25 июля
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