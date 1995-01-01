Турниры:

Бразилия. Серия А. 2019 Бразилия. Серия А. 2018 Бразилия. Серия А. 2017 Бразилия. Серия А. 2016 Бразилия. Серия А. 2015 Кубок Либертадорес. Плей-офф 2015 Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015 Бразилия. Серия А. 2014 Кубок Либертадорес. Плей-офф 2014 Кубок Либертадорес. 2014 Бразилия. Серия А. 2013 Кубок Либертадорес. групповой раунд 2011 Кубок Либертадорес. 2010