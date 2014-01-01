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Бразилия. Серия А
Команды
Крузейро
Результаты
€ 137,60 млн
Крузейро - результаты матчей
Белу-Оризонти
Бразилия. Серия А
Стадион:
Минейран
Сайт:
http://www.cruzeiro.com.br/
Тренер:
Артур Жорже Аморим
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Расписание
Таблица
Кубок Либертадорес. 2026
Бразилия. Серия А. 2026
Копа Судамерикана. 2025
Бразилия. Серия А. 2025
Бразилия. Серия А. 2024
Копа Судамерикана. 2024
Бразилия. Серия А. 2023
Бразилия. Серия А. 2019
Бразилия. Серия А. 2018
Бразилия. Серия А. 2017
Бразилия. Серия А. 2016
Бразилия. Серия А. 2015
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2015
Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
Бразилия. Серия А. 2014
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2014
Кубок Либертадорес. 2014
Бразилия. Серия А. 2013
Кубок Либертадорес. групповой раунд 2011
Кубок Либертадорес. 2010
06.11 | 03:30
Крузейро
3 : 2
Баия
30.10 | 01:30
Атлетико Минейро
0 : 1
Крузейро
24.10 | 02:00
Крузейро
1 : 0
Ремо
18.10 | 22:00
Гремио
2 : 4
Крузейро
13.10 | 03:00
Брагантино
4 : 2
Крузейро
08.10 | 03:30
Крузейро
2 : 0
Сан-Паулу
20.09 | 22:00
Витория
1 : 3
Крузейро
13.09 | 03:00
Сантос
2 : 1
Крузейро
06.09 | 22:00
Крузейро
3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
30.08 | 03:20
Васко да Гама
3 : 1
Крузейро
23.08 | 02:30
Крузейро
2 : 1
Фламенго
17.08 | 01:30
Коринтианс
1 : 2
Крузейро
09.08 | 17:00
Крузейро
3 : 1
Мирассол
31.07 | 03:30
Коритиба
0 : 1
Крузейро
26.07 | 22:00
Крузейро
0 : 1
Ботафого
23.07 | 03:30
Интернасьонал
1 : 2
Крузейро
01.06 | 02:30
Крузейро
1 : 1
Флуминенсе
24.05 | 22:00
Крузейро
2 : 1
Шапекоэнсе
17.05 | 03:00
Палмейрас
1 : 1
Крузейро
10.05 | 03:00
Баия
1 : 2
Крузейро
03.05 | 03:00
Крузейро
1 : 3
Атлетико Минейро
26.04 | 00:30
Ремо
0 : 1
Крузейро
19.04 | 02:30
Крузейро
2 : 0
Гремио
13.04 | 00:30
Крузейро
2 : 1
Брагантино
05.04 | 00:30
Сан-Паулу
4 : 1
Крузейро
02.04 | 02:00
Крузейро
3 : 0
Витория
22.03 | 22:00
Крузейро
0 : 0
Сантос
19.03 | 01:30
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
Крузейро
16.03 | 02:30
Крузейро
3 : 3
Васко да Гама
12.03 | 03:30
Фламенго
2 : 0
Крузейро
26.02 | 02:00
Крузейро
1 : 1
Коринтианс
12.02 | 01:00
Мирассол
2 : 2
Крузейро
06.02 | 03:30
Крузейро
1 : 2
Коритиба
30.01 | 03:30
Ботафого
4 : 0
Крузейро
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