Турниры:
Бразилия. Серия А 2019
|38 тур
|8 декабря, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|0:2
|Палмейрас
|37 тур
|6 декабря, пятница
|01:15
|Гремио
|2:0
|Крузейро
|36 тур
|3 декабря, вторник
|02:00
|Васко да Гама
|1:0
|Крузейро
|35 тур
|29 ноября, пятница
|03:30
|Крузейро
|0:1
|ЦСА
|34 тур
|24 ноября, воскресенье
|03:00
|Сантос
|4:1
|Крузейро
|33 тур
|19 ноября, вторник
|02:00
|Крузейро
|0:0
|Аваи
|32 тур
|10 ноября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|0:0
|Атлетико Минейро
|31 тур
|7 ноября, четверг
|03:30
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|Крузейро
|30 тур
|4 ноября, понедельник
|01:00
|Крузейро
|1:1
|Баия
|29 тур
|1 ноября, пятница
|03:30
|Ботафого
|0:2
|Крузейро
|28 тур
|27 октября, воскресенье
|04:00
|Крузейро
|1:1
|Форталеза
|27 тур
|20 октября, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|1:2
|Крузейро
|26 тур
|17 октября, четверг
|03:00
|Крузейро
|1:0
|Сан-Паулу
|25 тур
|14 октября, понедельник
|01:00
|Шапекоэнсе
|1:1
|Крузейро
|24 тур
|10 октября, четверг
|03:30
|Крузейро
|0:0
|Флуминенсе
|23 тур
|6 октября, воскресенье
|03:00
|Крузейро
|1:1
|Интернасьонал
|22 тур
|1 октября, вторник
|02:00
|Гойас
|1:0
|Крузейро
|21 тур
|26 сентября, четверг
|01:30
|Сеара
|0:0
|Крузейро
|20 тур
|21 сентября, суббота
|23:00
|Крузейро
|1:2
|Фламенго
|19 тур
|15 сентября, воскресенье
|01:00
|Палмейрас
|1:0
|Крузейро
|18 тур
|8 сентября, воскресенье
|17:00
|Крузейро
|1:4
|Гремио
|17 тур
|2 сентября, понедельник
|01:00
|Крузейро
|1:0
|Васко да Гама
|16 тур
|26 августа, понедельник
|01:00
|ЦСА
|1:1
|Крузейро
|15 тур
|18 августа, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|2:0
|Сантос
|14 тур
|11 августа, воскресенье
|22:00
|Аваи
|2:2
|Крузейро
|13 тур
|5 августа, понедельник
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Крузейро
|12 тур
|28 июля, воскресенье
|01:00
|Крузейро
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
|11 тур
|20 июля, суббота
|23:00
|Баия
|0:0
|Крузейро
|10 тур
|14 июля, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|0:0
|Ботафого
|9 тур
|13 июня, четверг
|03:00
|Форталеза
|2:1
|Крузейро
|8 тур
|9 июня, воскресенье
|01:00
|Крузейро
|0:0
|Коринтианс
|7 тур
|2 июня, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Крузейро
|6 тур
|27 мая, понедельник
|01:00
|Крузейро
|1:2
|Шапекоэнсе
|5 тур
|19 мая, воскресенье
|00:01
|Флуминенсе
|4:1
|Крузейро
|4 тур
|12 мая, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|3:1
|Крузейро
|3 тур
|5 мая, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|2:1
|Гойас
|2 тур
|2 мая, четверг
|01:15
|Крузейро
|1:0
|Сеара
|1 тур
|28 апреля, воскресенье
|03:00
|Фламенго
|3:1
|Крузейро