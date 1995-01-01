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    Крузейро - результаты

    Город Белу-Оризонти
    Дивизион Бразилия-Серия Б
    Сайт http://www.cruzeiro.com.br/
    Стадион Минейран
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2019
    38 тур
    		8 декабря, воскресенье 22:00 Крузейро 0:2 Палмейрас
    37 тур
    		6 декабря, пятница 01:15 Гремио 2:0 Крузейро
    36 тур
    		3 декабря, вторник 02:00 Васко да Гама 1:0 Крузейро
    35 тур
    		29 ноября, пятница 03:30 Крузейро 0:1 ЦСА
    34 тур
    		24 ноября, воскресенье 03:00 Сантос 4:1 Крузейро
    33 тур
    		19 ноября, вторник 02:00 Крузейро 0:0 Аваи
    32 тур
    		10 ноября, воскресенье 22:00 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро
    31 тур
    		7 ноября, четверг 03:30 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Крузейро
    30 тур
    		4 ноября, понедельник 01:00 Крузейро 1:1 Баия
    29 тур
    		1 ноября, пятница 03:30 Ботафого 0:2 Крузейро
    28 тур
    		27 октября, воскресенье 04:00 Крузейро 1:1 Форталеза
    27 тур
    		20 октября, воскресенье 01:00 Коринтианс 1:2 Крузейро
    26 тур
    		17 октября, четверг 03:00 Крузейро 1:0 Сан-Паулу
    25 тур
    		14 октября, понедельник 01:00 Шапекоэнсе 1:1 Крузейро
    24 тур
    		10 октября, четверг 03:30 Крузейро 0:0 Флуминенсе
    23 тур
    		6 октября, воскресенье 03:00 Крузейро 1:1 Интернасьонал
    22 тур
    		1 октября, вторник 02:00 Гойас 1:0 Крузейро
    21 тур
    		26 сентября, четверг 01:30 Сеара 0:0 Крузейро
    20 тур
    		21 сентября, суббота 23:00 Крузейро 1:2 Фламенго
    19 тур
    		15 сентября, воскресенье 01:00 Палмейрас 1:0 Крузейро
    18 тур
    		8 сентября, воскресенье 17:00 Крузейро 1:4 Гремио
    17 тур
    		2 сентября, понедельник 01:00 Крузейро 1:0 Васко да Гама
    16 тур
    		26 августа, понедельник 01:00 ЦСА 1:1 Крузейро
    15 тур
    		18 августа, воскресенье 22:00 Крузейро 2:0 Сантос
    14 тур
    		11 августа, воскресенье 22:00 Аваи 2:2 Крузейро
    13 тур
    		5 августа, понедельник 01:00 Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
    12 тур
    		28 июля, воскресенье 01:00 Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе
    11 тур
    		20 июля, суббота 23:00 Баия 0:0 Крузейро
    10 тур
    		14 июля, воскресенье 22:00 Крузейро 0:0 Ботафого
    9 тур
    		13 июня, четверг 03:00 Форталеза 2:1 Крузейро
    8 тур
    		9 июня, воскресенье 01:00 Крузейро 0:0 Коринтианс
    7 тур
    		2 июня, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:1 Крузейро
    6 тур
    		27 мая, понедельник 01:00 Крузейро 1:2 Шапекоэнсе
    5 тур
    		19 мая, воскресенье 00:01 Флуминенсе 4:1 Крузейро
    4 тур
    		12 мая, воскресенье 22:00 Интернасьонал 3:1 Крузейро
    3 тур
    		5 мая, воскресенье 22:00 Крузейро 2:1 Гойас
    2 тур
    		2 мая, четверг 01:15 Крузейро 1:0 Сеара
    1 тур
    		28 апреля, воскресенье 03:00 Фламенго 3:1 Крузейро
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