Матч 21 тура бразильской Серии A между «Коритибой» и «Крузейро» пройдет 31 июля 2026 года в Куритибе. Команды имеют равное количество очков (по 27), но подходят к игре с разным настроением: хозяева не могут победить в трех последних турах, тогда как гости не проигрывают в 10 из 12 последних матчей и демонстрируют одну из лучших оборон в лиге. Сможет ли «Коритиба» использовать поддержку родных трибун и свою успешную историю очных встреч, чтобы прервать безвыигрышную серию, или «Крузейро» продолжит свое восхождение и добьется победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Коритиба» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила восемь голов (в среднем 1.60 за игру), а ее атака забивает 1.40 гола, что не компенсирует защитные потери. Лучший бомбардир Брено забил восемь мячей в 23 матчах, но его результативность снизилась в последних турах. Домашняя форма дает оптимизм – хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле, а в очных встречах с «Крузейро» они также имеют преимущество, не проигрывая в пяти из семи последних матчей. Однако текущий кризис (три матча без побед) и слабая защита ставят под сомнение их способность сдержать атаку соперника, особенно с учетом того, что гости забивают в девяти из одиннадцати последних матчей.

«Крузейро» выглядит более сбалансированно: в последних пяти матчах команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустила всего три (0.60 в среднем), что является одним из лучших показателей в лиге. Лучший бомбардир Кайо Жорже забил 13 мячей в 28 матчах и является постоянной угрозой для любой обороны. Гости не проигрывают в 10 из 12 последних матчей, а их оборона редко ошибается, хотя они пропускают в семи последних турах подряд, что указывает на некоторую нестабильность. В очных встречах с «Коритибой» «Крузейро» уступает в последнее время, но их текущая форма и класс должны помочь им прервать эту неудачную серию.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Крузейро» имеет более мощную атаку и надежную оборону, тогда как «Коритиба» не может победить в трех матчах и слишком много пропускает. Победа «Крузейро» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Коритиба» имеет преимущество, не проигрывая «Крузейро» в пяти из семи последних матчей, что дает хозяевам психологическое преимущество. Однако текущая форма «Крузейро» (10 матчей без поражений, 1.80 гола за игру) и надежная оборона гостей (0.60 пропущенных) указывают на то, что они должны использовать свое преимущество и прервать негативную серию в очных встречах. Обе команды забивают регулярно, но защита гостей выглядит значительно надежнее.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Крузейро» одержит минимальную победу над «Коритибой», используя свою мощную атаку и надежную оборону, несмотря на историческое преимущество хозяев в очных встречах. Коритиба не может победить в трех последних матчах и пропускает слишком много, что делает их уязвимыми. Ставка на победу «Крузейро» за 2.18 выглядит привлекательной – гости должны реализовать свое преимущество в текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 21 тура между «Коритибой» и «Крузейро» состоится 31 июля 2026 года в Куритибе и начнется в 03:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.