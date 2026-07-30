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«Коритиба» – «Крузейро»: кто победит в матче 21 тура чемпионата Бразилии 2026

30 июля 2026 9:31
Коритиба - Крузейро
31 июл. 2026, пятница 03:30 | Бразилия. Серия А, 21 тур
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2.18
Победа «Крузейро»
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Матч 21 тура бразильской Серии A между «Коритибой» и «Крузейро» пройдет 31 июля 2026 года в Куритибе. Команды имеют равное количество очков (по 27), но подходят к игре с разным настроением: хозяева не могут победить в трех последних турах, тогда как гости не проигрывают в 10 из 12 последних матчей и демонстрируют одну из лучших оборон в лиге. Сможет ли «Коритиба» использовать поддержку родных трибун и свою успешную историю очных встреч, чтобы прервать безвыигрышную серию, или «Крузейро» продолжит свое восхождение и добьется победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Коритиба» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила восемь голов (в среднем 1.60 за игру), а ее атака забивает 1.40 гола, что не компенсирует защитные потери. Лучший бомбардир Брено забил восемь мячей в 23 матчах, но его результативность снизилась в последних турах. Домашняя форма дает оптимизм – хозяева не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле, а в очных встречах с «Крузейро» они также имеют преимущество, не проигрывая в пяти из семи последних матчей. Однако текущий кризис (три матча без побед) и слабая защита ставят под сомнение их способность сдержать атаку соперника, особенно с учетом того, что гости забивают в девяти из одиннадцати последних матчей.

«Крузейро» выглядит более сбалансированно: в последних пяти матчах команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустила всего три (0.60 в среднем), что является одним из лучших показателей в лиге. Лучший бомбардир Кайо Жорже забил 13 мячей в 28 матчах и является постоянной угрозой для любой обороны. Гости не проигрывают в 10 из 12 последних матчей, а их оборона редко ошибается, хотя они пропускают в семи последних турах подряд, что указывает на некоторую нестабильность. В очных встречах с «Коритибой» «Крузейро» уступает в последнее время, но их текущая форма и класс должны помочь им прервать эту неудачную серию.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Крузейро» имеет более мощную атаку и надежную оборону, тогда как «Коритиба» не может победить в трех матчах и слишком много пропускает. Победа «Крузейро» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Коритиба» имеет преимущество, не проигрывая «Крузейро» в пяти из семи последних матчей, что дает хозяевам психологическое преимущество. Однако текущая форма «Крузейро» (10 матчей без поражений, 1.80 гола за игру) и надежная оборона гостей (0.60 пропущенных) указывают на то, что они должны использовать свое преимущество и прервать негативную серию в очных встречах. Обе команды забивают регулярно, но защита гостей выглядит значительно надежнее.

Личные встречи
Побед - 6 (43%)
Ничьих - 2 (14%)
Побед - 6 (43%)
13
Забитых мячей
15
0.93
В среднем за матч
1.07
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
3 : 2
18.05.2014
Коритиба
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
2 : 2
14.08.2016
Коритиба
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 0
11.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
0 : 0
16.07.2023
Коритиба
Бразилия. Серия А, 29 тур
Коритиба
1 : 0
19.10.2017
Крузейро
Бразилия. Серия А, 10 тур
Крузейро
2 : 0
25.06.2017
Коритиба
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
2 : 2
14.08.2016
Коритиба
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
1 : 0
15.05.2016
Крузейро
Бразилия. Серия А, 28 тур
Крузейро
2 : 0
28.09.2015
Коритиба
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коритиба
1 : 0
28.06.2015
Крузейро
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
1 : 2
25.09.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
3 : 2
18.05.2014
Коритиба
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
2 : 1
21.10.2013
Крузейро
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
1 : 0
04.08.2013
Коритиба
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коритиба
1
Pedro Luccas
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
55
Джейси Мараньяо
ЦЗ
23
Тиаго Косер
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
19
Себастьян Гомес
(К) ЦП
10
Жозуэ
АП
32
Педро Роша
ЛВ
77
Брено Лопес
ПВ
11
Лукас Ронье
РФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Крузейро
81
Otávio Costa
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К) ОП
38
Felipe Morais
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
19
Кайо Жорже
ЦФ
99
Кени Арройо
РФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Коритиба
22
Педро Ранхел
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
44
João Pedro Chermont
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
50
Vitor Gonçalves Tissi
ЦП
99
Rodrigo Rodrigues
ЦП
18
Paulo Roberto
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
17
Брайан Окампо
ЛВ
7
Хоакин Лавега
ЛВ
20
Кено
ЦФ
Крузейро
51
Vitor Lamounier
ВР
25
Lucas Villalba
ЦЗ
2
Kauã Moraes
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
40
Rhuan Gabriel
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
5
Zé Lucas
ЦП
9
Бруно Родригес
ЛВ
11
Маркиньос
ПВ
57
Rayan Passaglia Lelis
ЦФ
70
Kaique Kenji
ЦФ
4-1-1-3-1
1
26
Мело
55
Мараньяо
23
Косер
2
Тинга
21
Сантос
19
Гомес
32
Роша
10
Жозуэ
77
Лопес
11
Ронье
4-1-2-1-2
81
12
Вилльям
34
27
15
Бруно
29
Ромеро
38
8
Жерсон
10
Перейра
99
Арройо
19
Жорже
26
Мело
6
Джонатан
6
Джонатан
26
Мело
32
Роша
99
99
32
Роша
19
Гомес
17
Окампо
17
Окампо
19
Гомес
77
Лопес
20
Кено
20
Кено
77
Лопес
27
25
25
27
8
Жерсон
7
Энрике
7
Энрике
8
Жерсон
19
Жорже
9
Родригес
9
Родригес
19
Жорже
99
Арройо
11
Маркиньос
11
Маркиньос
99
Арройо
38
70
70
38
Остались в запасе
Коритиба
Крузейро
22
Педро Ранхел
ВР
44
João Pedro Chermont
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
50
Vitor Gonçalves Tissi
ЦП
18
Paulo Roberto
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЛВ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
51
Vitor Lamounier
ВР
2
Kauã Moraes
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
40
Rhuan Gabriel
ЦП
5
Zé Lucas
ЦП
57
Rayan Passaglia Lelis
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
44
João Pedro Chermont
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
50
Vitor Gonçalves Tissi
ЦП
18
Paulo Roberto
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЛВ
Остались в запасе
51
Vitor Lamounier
ВР
2
Kauã Moraes
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
40
Rhuan Gabriel
ЦП
5
Zé Lucas
ЦП
57
Rayan Passaglia Lelis
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Коритиба
Точно не сыграют
Fabinho
ЦФ
Vini Paulista
ЦФ
Крузейро
Точно не сыграют
Луис Синистерра
ЛВ
Кассио
ВР
Фагнер
ЦЗ
Габриэл Пек
ПВ
N. Villarreal
ЦП
Вандерсон
РФ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Крузейро» одержит минимальную победу над «Коритибой», используя свою мощную атаку и надежную оборону, несмотря на историческое преимущество хозяев в очных встречах. Коритиба не может победить в трех последних матчах и пропускает слишком много, что делает их уязвимыми. Ставка на победу «Крузейро» за 2.18 выглядит привлекательной – гости должны реализовать свое преимущество в текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 21 тура между «Коритибой» и «Крузейро» состоится 31 июля 2026 года в Куритибе и начнется в 03:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Коритиба» – «Крузейро»: смотреть онлайн

2.18
Победа «Крузейро»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Крузейро Коритиба
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