Матч 24 тура бразильской Серии А между «Крузейро» и «Фламенго» пройдет 23 августа 2026 года в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао». Хозяева расположились на пятом месте с 36 очками, гости уверенно идут вторыми с 45 баллами. «Фламенго» подходит к игре на фоне впечатляющей 13-матчевой беспроигрышной серии и имеет подавляющее преимущество в очных встречах – не проигрывает в 13 из 15 последних матчей против «Крузейро». Сумеет ли хозяева прервать эту гегемонию на своем поле и приблизиться к лидирующей группе, или гости продолжат своe доминирование и упрочат положение в таблице?

Кто победит в матче

«Крузейро» постарается использовать домашнюю поддержку и свою неплохую форму, чтобы дать бой фавориту. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в пяти последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за игру. В стартовых турах хозяева обыграли «Коринтианс» (2:1) и «Мирассол» (3:1), а в Кубке Либертадорес сыграли вничью с «Фламенго» (1:1). Однако оборона «Крузейро» небезупречна: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Фламенго» у хозяев отрицательная статистика, и в трeх последних домашних матчах против этого соперника они не побеждали. Психологическое давление и класс гостей могут стать серьeзным препятствием.

«Фламенго» подходит к матчу в феноменальном тонусе. Команда не проигрывает в 13 последних матчах, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,20 гола за последние пять игр, при этом забивает в 13 последних встречах подряд. В очных матчах с «Крузейро» гости также стабильны: они не проигрывают в 13 из 15 последних встреч и забивают в трeх последних играх против этого соперника. Оборона «Фламенго» действует надeжно: в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр, хотя они пропускают в трeх последних матчах. В Кубке Либертадорес «Фламенго» обыграл «Крузейро» на выезде (2:1), а в чемпионате разгромил «Мирассол» (5:1) и обыграл «Виторию» (2:0). Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над соперником, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Крузейро», «Фламенго» находится в лучшей форме и имеет подавляющее преимущество в очных встречах. Гости стабильно забивают и редко уступают, тогда как хозяева пропускают в четырeх последних матчах. Наиболее вероятный исход – победа «Фламенго» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 54 очных матчах «Фламенго» одержал 23 победы, «Крузейро» – 20, ещe 11 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в 13 из 15 последних встреч и забивают в трeх последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Фламенго» – 13 матчей без поражений, у «Крузейро» – шесть матчей без поражений, но против «Фламенго» эта серия часто прерывается. Гости имеют явное преимущество в классе и очной статистике, что делает их фаворитами, несмотря на домашний фактор.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фламенго» в основное время. Длительная беспроигрышная серия гостей, их успешная очная статистика против «Крузейро» (13 матчей без поражений в 15 последних) и стабильная атака делают их фаворитами. Хозяева дома опасны, но их оборона уязвима, а история встреч складывается не в их пользу. Рекомендуемая ставка – победа «Фламенго» с коэффициентом 2,28. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Крузейро» и «Фламенго» состоится 23 августа 2026 года в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» и начнется в 02:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».