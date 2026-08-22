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«Крузейро» – «Фламенго»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026

22 августа 2026 10:18
Крузейро - Фламенго
23 авг. 2026, воскресенье 02:30 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.28
Победа «Фламенго»
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Матч 24 тура бразильской Серии А между «Крузейро» и «Фламенго» пройдет 23 августа 2026 года в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао». Хозяева расположились на пятом месте с 36 очками, гости уверенно идут вторыми с 45 баллами. «Фламенго» подходит к игре на фоне впечатляющей 13-матчевой беспроигрышной серии и имеет подавляющее преимущество в очных встречах – не проигрывает в 13 из 15 последних матчей против «Крузейро». Сумеет ли хозяева прервать эту гегемонию на своем поле и приблизиться к лидирующей группе, или гости продолжат своe доминирование и упрочат положение в таблице?

Кто победит в матче

«Крузейро» постарается использовать домашнюю поддержку и свою неплохую форму, чтобы дать бой фавориту. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в пяти последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за игру. В стартовых турах хозяева обыграли «Коринтианс» (2:1) и «Мирассол» (3:1), а в Кубке Либертадорес сыграли вничью с «Фламенго» (1:1). Однако оборона «Крузейро» небезупречна: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Фламенго» у хозяев отрицательная статистика, и в трeх последних домашних матчах против этого соперника они не побеждали. Психологическое давление и класс гостей могут стать серьeзным препятствием.

«Фламенго» подходит к матчу в феноменальном тонусе. Команда не проигрывает в 13 последних матчах, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,20 гола за последние пять игр, при этом забивает в 13 последних встречах подряд. В очных матчах с «Крузейро» гости также стабильны: они не проигрывают в 13 из 15 последних встреч и забивают в трeх последних играх против этого соперника. Оборона «Фламенго» действует надeжно: в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр, хотя они пропускают в трeх последних матчах. В Кубке Либертадорес «Фламенго» обыграл «Крузейро» на выезде (2:1), а в чемпионате разгромил «Мирассол» (5:1) и обыграл «Виторию» (2:0). Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над соперником, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Крузейро», «Фламенго» находится в лучшей форме и имеет подавляющее преимущество в очных встречах. Гости стабильно забивают и редко уступают, тогда как хозяева пропускают в четырeх последних матчах. Наиболее вероятный исход – победа «Фламенго» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 54 очных матчах «Фламенго» одержал 23 победы, «Крузейро» – 20, ещe 11 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в 13 из 15 последних встреч и забивают в трeх последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Фламенго» – 13 матчей без поражений, у «Крузейро» – шесть матчей без поражений, но против «Фламенго» эта серия часто прерывается. Гости имеют явное преимущество в классе и очной статистике, что делает их фаворитами, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 5 (21%)
Ничьих - 5 (21%)
Побед - 14 (58%)
18
Забитых мячей
33
0.75
В среднем за матч
1.38
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 1 тур
Фламенго
3 : 1
28.04.2019
Крузейро
Самая крупная ничья
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Крузейро
1 : 1
13.08.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 24 тур
Крузейро
2 : 1
23.08.2026
Фламенго
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Фламенго
2 : 1
20.08.2026
Крузейро
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Крузейро
1 : 1
13.08.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
2 : 0
12.03.2026
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Бразилия. Серия А, 26 тур
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0 : 0
03.10.2025
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Бразилия. Серия А, 7 тур
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2 : 1
05.05.2025
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Бразилия. Серия А, 32 тур
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0 : 1
07.11.2024
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Бразилия. Серия А, 13 тур
Фламенго
2 : 1
01.07.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крузейро
0 : 2
20.10.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 8 тур
Фламенго
1 : 1
28.05.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
1 : 2
21.09.2019
Фламенго
Бразилия. Серия А, 1 тур
Фламенго
3 : 1
28.04.2019
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крузейро
0 : 2
25.11.2018
Фламенго
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
1 : 0
12.08.2018
Крузейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Фламенго
2 : 0
09.11.2017
Крузейро
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 1
16.07.2017
Фламенго
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
25.09.2016
Крузейро
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 1
16.06.2016
Фламенго
Бразилия. Серия А, 24 тур
Фламенго
2 : 0
11.09.2015
Крузейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
1 : 0
04.06.2015
Фламенго
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
3 : 0
12.10.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
01.06.2014
Фламенго
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 1
08.12.2013
Крузейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крузейро
1 : 0
08.09.2013
Фламенго
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Составы команд
Не сыграют
Крузейро
Точно не сыграют
Габриэл Пек
ПВ
Jonathan Jesus
ЦЗ
Луис Синистерра
ЛВ
Фламенго
Точно не сыграют
Эвертон
ЦФ
Алекс Сандро
ЛЗ
Витао
ЦЗ
Николас де ла Крус
АП
Лео Перейра
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фламенго» в основное время. Длительная беспроигрышная серия гостей, их успешная очная статистика против «Крузейро» (13 матчей без поражений в 15 последних) и стабильная атака делают их фаворитами. Хозяева дома опасны, но их оборона уязвима, а история встреч складывается не в их пользу. Рекомендуемая ставка – победа «Фламенго» с коэффициентом 2,28. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Крузейро» и «Фламенго» состоится 23 августа 2026 года в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» и начнется в 02:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Крузейро» – «Фламенго»: смотреть онлайн.

2.28
Победа «Фламенго»
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Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Фламенго Крузейро
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