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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Фламенго
Крузейро - Фламенго: обзор матча 07 ноября 2024
Крузейро
07.11.2024, четверг, 03:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Фламенго
53'
Д. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Фламенго
90'
+4
Вторая желтая
Аллан
Замена
Л. Силва
️️️️
Г. Верон
90'
+1
Замена
М. Витал
️️️️
Л. Ромеро
90'
+1
86'
Желтая карточка
А. Сандро
80'
Желтая карточка
Аллан
79'
Замена
А. Сандро
️️️️
Айртон
79'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Б. Энрике
Желтая карточка
L. Villalba
73'
70'
Замена
Микаэл
️️️️
М. Гонсалвеш
70'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Д. Луис
69'
Желтая карточка
Эвертон
62'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
L. Díaz
️️️️
М. Перейра
58'
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Луис
Желтая карточка
Марлон
51'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Уолес
46'
46'
Замена
Эвертон
️️️️
Э. Пульгар
24'
Желтая карточка
Г. Плата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
15
Уолес
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
(К)
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Аллан
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
32
Lautaro Díaz
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
22
Vitinho
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
49
Dyogo
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
57
Иаго
ЦЗ
51
Daniel Sales
ЦЗ
30
Микаэл
ЛВ
7
Эвертон
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
19
Guilherme
ЦФ
16
Шола Огундана
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кассио
23
Марлон
43
Марсело
25
12
Вилльям
29
Ромеро
15
Уолес
7
Энрике
10
Перейра
27
Верон
19
Жорже
4-1-2-3
1
Росси
2
Варела
4
Луис
15
Бруно
6
Айртон
5
Пульгар
29
Аллан
24
Алькарас
20
Гонсалвеш
19
Плата
27
Энрике
27
Верон
16
Силва
16
Силва
27
Верон
10
Перейра
32
32
10
Перейра
29
Ромеро
10
Витал
10
Витал
29
Ромеро
15
Уолес
22
Барреаль
22
Барреаль
15
Уолес
27
Энрике
99
Перейра
99
Перейра
27
Энрике
6
Айртон
26
Сандро
26
Сандро
6
Айртон
4
Луис
4
Перейра
4
Перейра
4
Луис
5
Пульгар
7
Эвертон
7
Эвертон
5
Пульгар
20
Гонсалвеш
30
Микаэл
30
Микаэл
20
Гонсалвеш
Остались в запасе
Крузейро
Фламенго
98
Андерсон Пайшао
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
F. Peralta
ЦП
22
Vitinho
ЦП
17
Рамиро
ЦП
Главный тренер
Пауло Аутуори
23
Матеус Кунья
ВР
49
Dyogo
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
57
Иаго
ЦЗ
51
Daniel Sales
ЦЗ
19
Guilherme
ЦФ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
F. Peralta
ЦП
22
Vitinho
ЦП
17
Рамиро
ЦП
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
49
Dyogo
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
57
Иаго
ЦЗ
51
Daniel Sales
ЦЗ
19
Guilherme
ЦФ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Крузейро - Фламенго
2
1
5
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
13
Офсайды
1
3
Количество передач
427
394
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
12
5
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.35
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Arena Independência, Belo Horizonte
Новости команд
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