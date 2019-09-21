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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Фламенго
Крузейро - Фламенго: обзор матча 21 сентября 2019
Крузейро
21.09.2019, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
7'
Г. Барбоза
67'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крузейро - Фламенго
Желтая карточка
Фред
86'
84'
Желтая карточка
Рафинья
67'
ГОЛ! 0:2!
Д. Де Арраскаэта
26'
Желтая карточка
Б. Энрике
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Барбоза
Пас отдал
Жерсон
Начало матча
Статистика матча Крузейро - Фламенго
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
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Крузейро
Фламенго
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
09:43
1
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 10:59
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20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
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29 октября
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