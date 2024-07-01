Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Крузейро
Фламенго - Крузейро: обзор матча 01 июля 2024
Фламенго
01.07.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Крузейро
17'
Педро
65'
Ф. Бруно
38'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Крузейро
90'
+6
Желтая карточка
Вилльям
89'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Рамиро
Замена
W.
️️️️
Б. Энрике
79'
73'
Замена
М. Витал
️️️️
Г. Верон
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бруно
Пас отдал
Л. Араухо
65'
64'
Желтая карточка
Ж. Марсело
Замена
Л. Ортис
️️️️
Л. Перейра
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
Пас отдал
Вилльям
26'
Желтая карточка
К. Бруно
Желтая карточка
Л. Араухо
22'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Жерсон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Аллан
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
9
Педро
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
7
Эвертон
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
Крузейро
23
Марлон
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
4-2-2-2
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Луис
43
Уэсли
29
Аллан
8
Жерсон
27
Энрике
99
Перейра
7
Араухо
9
Педро
4-1-2-3
98
Пайшао
12
Вилльям
16
Бруно
77
Нерис
43
Марсело
16
Силва
29
Ромеро
17
Рамиро
27
Верон
10
Перейра
11
Гомес
99
Перейра
3
Ортис
3
Ортис
99
Перейра
27
Энрике
99
99
27
Энрике
17
Рамиро
36
Машадо
36
Машадо
17
Рамиро
27
Верон
10
Витал
10
Витал
27
Верон
Остались в запасе
Фламенго
Крузейро
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
7
Эвертон
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
23
Марлон
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Japa
ЦП
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
7
Эвертон
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Остались в запасе
23
Марлон
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Japa
ЦП
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Фламенго - Крузейро
1
3
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
5
16
Офсайды
0
3
Количество передач
387
447
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.63
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Фламенго
Крузейро
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
11:07
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
11:07
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+