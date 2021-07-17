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14.06.2017 20:55«Зенит» подписал полузащитника «Ахмата» вместо Брозовича. Клюйверт не возглавит «Арсенал». Дайджест событий дняАршавин может вернуться в «Зенит». В «Локомотив» перешел голкипер-рекордсмен. Слуцкий обратился к фанатам «Халла» на английском языке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.10
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04.03.2017 21:05Московский ломбард предложил Кокорину сдать автомобиль. В РФС отмахиваются от видеоповторов. Дайджест событий дняЦСКА и «Зенит» отыграли скучную ничью. «Наполи» одержал важную победу над «Ромой». Аршавин выиграл Суперкубок Казахстана. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.13
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03.01.2017 20:30Стала известна зарплата, которую Аксель Витсель будет получать в Китае. «Анжи» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера. «ПСЖ» провел презентацию Юлиана Дракслера. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.4
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19.11.2016 21:55Игроки «Луча-Энергии» вышли на игру ФНЛ с 20-минутным опозданием. Кураньи посетил фанатскую трибуну «Динамо». «Томь» может бойкотировать матч против «Крыльев». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.2
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05.11.2016 21:30«Уфа» и «Рубин» забили вместе пять голов. «Ростов» нашел спонсора. Корейского вратаря дисквалифицировали на год из-за пропущенного мяча. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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28.10.2016 21:00Фаны «Зенита» написали петицию против Лодыгина. Погребняк получает 140 миллионов в год. Дайджест событий дняСудье матча «Анжи» – «Зенит» поставили низкую оценку. Романцев отверг возможность пообщаться с Каррерой. Промес, Зе Луиш и Глушаков по-прежнему не готовы к дерби. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.14