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11.08.2018 16:17
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29.01.2017 15:00В последнее время все чаще ходят слухи о возможном возвращении Андрея Аршавина в сборную России. И хотя подобный сценарий едва ли осуществится, «Дриблинг Арбелоа» доказывает, что эти разговоры небезосновательны.35
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03.11.2016 12:00Тренер «Витесса» не замечает Коряна. Аршавин стал вице-чемпионом Казахстана, а Черышев все-таки вернулся на поле. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские легионеры играют на европейских полях.4
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20.10.2016 14:30Аршавин второй раз стал игроком месяца в Казахстане. Однако и Шава, и его партнер по «Зениту» Тимощук уехали доигрывать. Блог Vanity fair – о легионерах, рассматривавших Россию как трамплин в Европу, а вместо этого уехавших ещё дальше на Восток.3
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05.10.2016 18:00«Славия» Тарханова вышла на победный путь. Митрюшкин много пропускает, но «Сьон» все равно выигрывает. Нойштедтер окончательно сел в запас. Блог «Русские и тут» рассказывает о наших легионерах на европейских полях.9
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