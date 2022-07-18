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Испания. Сегунда
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Уэска
Новости
€ 3 млн
Уэска - новости команды
Уэска
Испания. Сегунда
Стадион:
Эль-Алькорас
Сайт:
http://www.sdhuesca.es
Тренер:
Хосе Луис Олтра
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Гайч может досрочно вернуться из «Уэски» в ЦСКА. Он забил 1 гол в 18 матчах Сегунды
2022.01.26 10:29
9
«Уэска» из Сегунды недовольна Гайчем и ищет нового форварда (AS)
2022.01.24 17:42
1
Видео
Гайч забил пяткой в игре Сегунды. Это его первый гол с марта
2021.12.04 11:24
1
Sport.es: сумма выкупа Гайча для «Уэски» – 8 миллионов
2021.08.30 21:24
«Уэска» арендовала Гайча у ЦСКА с правом выкупа
2021.08.30 16:32
6
Примера. «Реал Сосьедад» и «Бетис» вышли в Лигу Европы, «Уэска» и «Вальядолид» вылетели и другие результаты последнего тура
2021.05.22 20:55
Примера. «Уэска» впервые в истории победила «Реал Сосьедад» и покинула зону вылета
2021.05.02 01:03
Примера. «Атлетико» обыграл «Уэску» и вернул себе лидерство
2021.04.22 21:54
Примера. «Барселона» в рекордном матче Месси победила «Уэску» и поднялась на второе место
2021.03.16 00:54
1
Примера. «Атлетик» сыграл вничью с «Вильярреалом», «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес»
2021.02.22 01:22
Примера. «Севилья» минимально обыграла аутсайдера «Уэску» и опередила «Барселону»
2021.02.13 20:08
Примера. «Реал» четвертый раз подряд обыграл «Уэску» благодаря дублю Варана, «Леванте» и «Гранада» обменялись двумя голами
2021.02.06 20:09
1
Примера. «Вильярреал» Эмери сыграл вничью с последней командой чемпионата «Уэской»
2021.01.23 17:54
Примера. «Хетафе» и «Бетис» добыли гостевые победы
2021.01.12 00:59
Примера. «Барселона» с минимальным счетом победила последнюю команду чемпионата
2021.01.04 00:47
3
Примера. «Атлетико» победил «Хетафе» и оторвался от «Реала» на три очка
2020.12.30 23:14
Фото
Игрок «Уэски» Онтиверос принес команде первую победу в сезоне и посвятил гол бабушке. Она лечится от коронавируса
2020.12.13 09:22
Примера. «Реал» победил «Атлетико», нанеся ему первое поражение в сезоне
2020.12.13 00:51
1
Бензема и Винисиус восемь раз обменялись мячом за 30 минут игры с «Уэской». Ранее француз просил не пасовать бразильцу
2020.10.31 20:43
1
Примера. «Реал» разгромил «Уэску», Азар забил впервые за 392 дня
2020.10.31 17:53
Примера. «Реал Сосьедад» разгромил «Хетафе» и возглавил таблицу, «Эльче» и «Уэска» голов не забили
2020.10.03 21:59
Примера. «Атлетико» сыграл вничью с выходцем из Сегунды «Уэской», «Вильярреал» Эмери победил «Алавес»
2020.09.30 21:59
Примера. «Валенсия» Грасии сыграла вничью с выходцем из Сегунды «Уэской», Черышев не попал в заявку
2020.09.26 18:53
Примера. «Вильярреал» Эмери одержал волевую победу над «Эйбаром» и возглавил таблицу
2020.09.19 19:22
«Уэска» хочет взять Смолова в аренду
2020.08.18 15:48
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