- 18 июля 2022
- 19:52 Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
- 20 мая 2022
- 11:11 Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
- 10 февраля 2022
- 17:21 «Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
- 29 января 2022
- 14:22 «Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты 4
- 27 января 2022
- 09:26 Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда» 1
- 26 января 2022
- 10:29 Гайч может досрочно вернуться из «Уэски» в ЦСКА. Он забил 1 гол в 18 матчах Сегунды 9
- 24 января 2022
- 17:42 «Уэска» из Сегунды недовольна Гайчем и ищет нового форварда (AS) 2
- 4 декабря 2021
- 11:24 Видео Гайч забил пяткой в игре Сегунды. Это его первый гол с марта 1
- 30 августа 2021
- 21:24 Sport.es: сумма выкупа Гайча для «Уэски» – 8 миллионов
- 16:32 «Уэска» арендовала Гайча у ЦСКА с правом выкупа 6
- 22 мая 2021
- 20:55 Примера. «Реал Сосьедад» и «Бетис» вышли в Лигу Европы, «Уэска» и «Вальядолид» вылетели и другие результаты последнего тура
- 2 мая 2021
- 01:03 Примера. «Уэска» впервые в истории победила «Реал Сосьедад» и покинула зону вылета
- 22 апреля 2021
- 21:54 Примера. «Атлетико» обыграл «Уэску» и вернул себе лидерство
- 16 марта 2021
- 00:54 Примера. «Барселона» в рекордном матче Месси победила «Уэску» и поднялась на второе место 1
- 22 февраля 2021
- 01:22 Примера. «Атлетик» сыграл вничью с «Вильярреалом», «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес»
- 13 февраля 2021
- 20:08 Примера. «Севилья» минимально обыграла аутсайдера «Уэску» и опередила «Барселону»
- 6 февраля 2021
- 20:09 Примера. «Реал» четвертый раз подряд обыграл «Уэску» благодаря дублю Варана, «Леванте» и «Гранада» обменялись двумя голами 1
- 23 января 2021
- 17:54 Примера. «Вильярреал» Эмери сыграл вничью с последней командой чемпионата «Уэской»
- 12 января 2021
- 00:59 Примера. «Хетафе» и «Бетис» добыли гостевые победы
- 4 января 2021
- 07:45 Фото Месси провел 750-й матч за «Барселону», 500 из них – в Примере
- 00:47 Примера. «Барселона» с минимальным счетом победила последнюю команду чемпионата 3
- 30 декабря 2020
- 23:14 Примера. «Атлетико» победил «Хетафе» и оторвался от «Реала» на три очка
- 13 декабря 2020
- 09:22 Фото Игрок «Уэски» Онтиверос принес команде первую победу в сезоне и посвятил гол бабушке. Она лечится от коронавируса