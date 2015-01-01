Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Сегунда
Команды
Уэска
Результаты
€ 3 млн
Уэска - результаты матчей
Уэска
Испания. Сегунда
Стадион:
Эль-Алькорас
Сайт:
http://www.sdhuesca.es
Тренер:
Хосе Луис Олтра
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Сегунда. 2025/2026
Испания. Кубок. 2024/2025
Испания. Сегунда. 2024/2025
Испания. Кубок. 2023/2024
Испания. Сегунда. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
Испания. Кубок. 2021/2022
Испания. Кубок. 2020/2021
Испания. Примера. 2020/2021
Испания. Кубок. 2018/2019
Испания. Примера. 2018/2019
Испания. Сегунда. 2017/2018
Испания. Кубок. 2016/2017
Испания. Сегунда. 2016/2017
Испания. Кубок. 2015/2016
Испания. Сегунда. 2015/2016
Испания. Кубок. 2014/2015
Испания. Кубок. 2010/2011
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
31.05 | 22:00
Кордоба
1 : 1
Уэска
24.05 | 19:30
Уэска
0 : 1
Кастельон
18.05 | 21:30
Леганес
0 : 0
Уэска
11.05 | 21:30
Уэска
1 : 2
Реал Сосьедад Б
03.05 | 15:00
Расинг
4 : 2
Уэска
26.04 | 19:30
Уэска
1 : 0
Сарагоса
19.04 | 19:30
Эйбар
2 : 1
Уэска
12.04 | 17:15
Уэска
1 : 1
Депортиво
05.04 | 19:30
Лас-Пальмас
2 : 1
Уэска
01.04 | 21:00
Уэска
1 : 1
Леонеса
28.03 | 18:15
Гранада
4 : 2
Уэска
20.03 | 22:30
Уэска
1 : 3
Альмерия
15.03 | 20:30
Малага
5 : 3
Уэска
07.03 | 18:15
Уэска
0 : 0
Альбасете
28.02 | 20:30
Вальядолид
1 : 0
Уэска
21.02 | 18:15
Уэска
1 : 2
Мирандес
15.02 | 18:15
Уэска
2 : 0
Сеута
08.02 | 20:30
Спортинг
2 : 1
Уэска
01.02 | 20:30
Уэска
1 : 0
Кадис
25.01 | 16:00
ФК Андорра
1 : 1
Уэска
18.01 | 20:30
Бургос
1 : 0
Уэска
12.01 | 22:30
Уэска
1 : 2
Кордоба
03.01 | 18:15
Кастельон
4 : 1
Уэска
20.12 | 18:15
Уэска
1 : 1
Расинг
12.12 | 22:30
Леонеса
0 : 2
Уэска
06.12 | 18:15
Уэска
1 : 4
Вальядолид
29.11 | 20:30
Альмерия
0 : 0
Уэска
23.11 | 18:15
Уэска
2 : 0
Спортинг
16.11 | 23:00
Сарагоса
1 : 0
Уэска
08.11 | 18:15
Уэска
2 : 2
ФК Андорра
05.11 | 22:00
Реал Сосьедад Б
2 : 0
Уэска
01.11 | 20:30
Альбасете
2 : 1
Уэска
24.10 | 21:30
Уэска
1 : 1
Лас-Пальмас
12.10 | 19:30
Кадис
1 : 0
Уэска
04.10 | 19:30
Уэска
2 : 1
Бургос
28.09 | 22:00
Уэска
0 : 1
Гранада
19.09 | 21:30
Депортиво
4 : 0
Уэска
13.09 | 19:30
Уэска
1 : 0
Малага
07.09 | 15:00
Сеута
2 : 1
Уэска
01.09 | 20:30
Уэска
2 : 1
Эйбар
23.08 | 18:00
Мирандес
0 : 1
Уэска
17.08 | 22:30
Уэска
1 : 1
Леганес
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
2
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+