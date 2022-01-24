«Уэска» из Сегунды недовольна Гайчем и ищет нового форварда (AS)

Так он перешёл из ЦСКА в (Х)Уэска...(
P.S: Название той испанской команды на латинице было заблокировано)
Тренерский штаб «Уэски» недоволен игрой нападающего Адольфо Гайча, арендованного у ЦСКА.
По информации AS, испанский клуб начал поиски нового форварда.
- Летом 2020 года ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- «Уэска» арендовала аргентинца до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов.
- В 17 матчах Сегунды он забил 1 гол.
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