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    «Уэска» из Сегунды недовольна Гайчем и ищет нового форварда (AS)

    Тренерский штаб «Уэски» недоволен игрой нападающего Адольфо Гайча, арендованного у ЦСКА.

    По информации AS, испанский клуб начал поиски нового форварда.

    • Летом 2020 года ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • «Уэска» арендовала аргентинца до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов.
    • В 17 матчах Сегунды он забил 1 гол.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4057

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Так он перешёл из ЦСКА в (Х)Уэска...(
      P.S: Название той испанской команды на латинице было заблокировано)

      0
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      Рейтинг: +57119

      portero 3 часа назад

      Да уж купляют у нас говнеца многовато...

      0
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