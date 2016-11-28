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28.11.2016 21:00Дзюба опроверг слухи о драке с Лодыгиным. Гарсию могут наказать за удар Газинского. Дайджест событий дняЗаха сменил сборную Англии на Кот-д’Ивуар. Кононов мог возглавить сборную России. Головин выиграл приз лучшему молодому игроку. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.2
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06.09.2016 16:00Вчера сборная частично признанного государства Косово провела свой первый официальный матч в отборе на ЧМ-2018, сыграв вничью с Финляндией. «Бомбардир» – о том, как ФИФА в очередной раз дискредитировала себя на весь мир.13