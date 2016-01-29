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29.01.2016 10:00Кубок Футбольной лиги в прошлом году отметил свое 55-летие. С 1982 года турнир семь раз менял спонсора, а с ним и название. Постоянной оставалась лишь популярность, пусть и меньшая, чем у Кубка Англии. «Бомбардир» рассказывает, почему Кубок Лиги востребован лишь в Англии.2
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18.11.2015 10:43Футбольные клубы, находящиеся в коллективном владении их болельщиков, стали редкостью в английском футболе. «Бомбардир» приветствует желание фанатов «Лидса» выкупить свой клуб, рассказывая об истории движения за освобождение английского футбола от частного капитала.