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Эксетер Сити
Расписание
€ 2 млн
Эксетер Сити - расписание матчей
Эксетер
Англия. Вторая лига
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Сайт:
http://www.exetercityfc.co.uk
Тренер:
Пол Тисдейл
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Транмер
19.09 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Транмер
26.09 | 17:00
Бристоль Роверс
- : -
Эксетер Сити
26.09 | 17:00
Бристоль Роверс
- : -
Эксетер Сити
03.10 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Ротерхэм
03.10 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Ротерхэм
10.10 | 17:00
Шрусбери Таун
- : -
Эксетер Сити
10.10 | 17:00
Шрусбери Таун
- : -
Эксетер Сити
17.10 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Эксетер Сити
17.10 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Эксетер Сити
20.10 | 21:45
Эксетер Сити
- : -
Крю Александра
20.10 | 21:45
Эксетер Сити
- : -
Крю Александра
24.10 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Флитвуд
24.10 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Флитвуд
31.10 | 18:00
Солфорд Сити
- : -
Эксетер Сити
31.10 | 18:00
Солфорд Сити
- : -
Эксетер Сити
14.11 | 15:30
Эксетер Сити
- : -
Челтенхэм
14.11 | 15:30
Эксетер Сити
- : -
Челтенхэм
21.11 | 18:00
Олдхэм
- : -
Эксетер Сити
21.11 | 18:00
Олдхэм
- : -
Эксетер Сити
28.11 | 15:30
Эксетер Сити
- : -
Кроули Таун
28.11 | 15:30
Эксетер Сити
- : -
Кроули Таун
01.12 | 22:45
Честерфилд
- : -
Эксетер Сити
01.12 | 22:45
Честерфилд
- : -
Эксетер Сити
12.12 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Рочдейл
12.12 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Рочдейл
19.12 | 15:30
Нортгемптон Таун
- : -
Эксетер Сити
19.12 | 15:30
Нортгемптон Таун
- : -
Эксетер Сити
26.12 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Ньюпорт Каунти
26.12 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Ньюпорт Каунти
29.12 | 22:45
Суиндон Таун
- : -
Эксетер Сити
29.12 | 22:45
Суиндон Таун
- : -
Эксетер Сити
02.01 | 18:00
Гиллинхэм
- : -
Эксетер Сити
02.01 | 18:00
Гиллинхэм
- : -
Эксетер Сити
09.01 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Нортгемптон Таун
09.01 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Нортгемптон Таун
16.01 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Колчестер Юнайтед
16.01 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Колчестер Юнайтед
19.01 | 22:45
Крю Александра
- : -
Эксетер Сити
19.01 | 22:45
Крю Александра
- : -
Эксетер Сити
23.01 | 18:00
Флитвуд
- : -
Эксетер Сити
23.01 | 18:00
Флитвуд
- : -
Эксетер Сити
30.01 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Солфорд Сити
30.01 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Солфорд Сити
06.02 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Йорк Сити
06.02 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Йорк Сити
09.02 | 22:45
Барнет
- : -
Эксетер Сити
09.02 | 22:45
Барнет
- : -
Эксетер Сити
13.02 | 18:00
Уолсолл
- : -
Эксетер Сити
13.02 | 18:00
Уолсолл
- : -
Эксетер Сити
20.02 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Порт Вейл
20.02 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Порт Вейл
27.02 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Эксетер Сити
27.02 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Эксетер Сити
06.03 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Гримсби Таун
06.03 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Гримсби Таун
13.03 | 18:00
Аккрингтон Стэнли
- : -
Эксетер Сити
13.03 | 18:00
Аккрингтон Стэнли
- : -
Эксетер Сити
20.03 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Олдхэм
20.03 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Олдхэм
26.03 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Гиллинхэм
26.03 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Гиллинхэм
29.03 | 17:00
Ньюпорт Каунти
- : -
Эксетер Сити
29.03 | 17:00
Ньюпорт Каунти
- : -
Эксетер Сити
03.04 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Суиндон Таун
03.04 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Суиндон Таун
10.04 | 17:00
Рочдейл
- : -
Эксетер Сити
10.04 | 17:00
Рочдейл
- : -
Эксетер Сити
13.04 | 21:45
Эксетер Сити
- : -
Шрусбери Таун
13.04 | 21:45
Эксетер Сити
- : -
Шрусбери Таун
17.04 | 17:00
Транмер
- : -
Эксетер Сити
17.04 | 17:00
Транмер
- : -
Эксетер Сити
24.04 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Бристоль Роверс
24.04 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Бристоль Роверс
27.04 | 21:45
Ротерхэм
- : -
Эксетер Сити
27.04 | 21:45
Ротерхэм
- : -
Эксетер Сити
01.05 | 17:00
Кроули Таун
- : -
Эксетер Сити
01.05 | 17:00
Кроули Таун
- : -
Эксетер Сити
08.05 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Честерфилд
08.05 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Честерфилд
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