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Эксетер Сити
Состав
€ 2 млн
Эксетер Сити - состав команды
Эксетер
Англия. Вторая лига
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Сайт:
http://www.exetercityfc.co.uk
Тренер:
Пол Тисдейл
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Jack Bycroft
Вра
-
4
Тернс Эд
Защ
23
€ 0.45 млн
5
Фицуотер Джек
Защ
28
€ 0.3 млн
40
Edward James
Защ
-
24
Vincent Harper
Защ
-
14
Кайт Гарри
Пол
26
€ 0.5 млн
31
Дойл-Хейз Джейк
Пол
27
€ 0.35 млн
8
Перри Тейлор
Пол
25
€ 0.25 млн
29
МакДональд Кевин
Пол
37
€ 0.05 млн
42
Бирч Джордж
Пол
19
-
16
Charlie Cummins
Пол
-
6
Jack Taylor
Пол
-
33
Tom Dean
Пол
-
12
Reece Cole
Пол
-
31
Jake Doyle Hayes
Пол
-
3
Luca Woodhouse
Пол
-
27
Эиса Мо
Нап
32
€ 0.3 млн
7
Мендес Карлос
Нап
27
€ 0.2 млн
32
Роуз Даниэль
Нап
32
€ 0.1 млн
10
Гордон Джош
Нап
31
€ 0.075 млн
7
Эдвардс Гвайон
Нап
33
-
15
Ajay Matthews
Нап
-
23
Ethan Sutherland
Нап
-
19
Sonny Cox
Нап
-
11
Andrew Oluwabori
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 11, нападающих: 9
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