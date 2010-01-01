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€ 32 млн
Даллас - результаты матчей
Даллас
МЛС 2026
Стадион:
Тойота
Сайт:
http://fc.dallas.mlsnet.com/t104/
Тренер:
Нико Эстевес
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США. МЛС. 2010
13.09 | 03:30
Даллас
2 : 1
Портленд
10.09 | 03:30
Миннесота Юнайтед
1 : 2
Даллас
06.09 | 03:30
Даллас
4 : 3
Канзаc Сити
31.08 | 02:00
Сент-Луис
3 : 3
Даллас
23.08 | 04:30
Ванкувер Уайткепс
5 : 0
Даллас
20.08 | 04:30
Реал Солт-Лейк
3 : 4
Даллас
17.08 | 03:30
Остин
1 : 2
Даллас
02.08 | 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
Даллас
26.07 | 04:30
Сан-Диего
1 : 0
Даллас
23.07 | 05:30
Портленд
2 : 2
Даллас
24.05 | 04:30
Колорадо
1 : 2
Даллас
17.05 | 05:30
Сан-Хосе
2 : 3
Даллас
14.05 | 03:30
Даллас
2 : 3
Ванкувер Уайткепс
10.05 | 03:30
Даллас
3 : 1
Реал Солт-Лейк
03.05 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
Даллас
26.04 | 05:30
Сиэтл
2 : 1
Даллас
23.04 | 03:30
Даллас
0 : 1
Миннесота Юнайтед
19.04 | 03:30
Даллас
2 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
12.04 | 03:30
Даллас
1 : 1
Сент-Луис
05.04 | 02:30
Ди Си Юнайтед
0 : 4
Даллас
22.03 | 03:30
Даллас
4 : 3
Динамо Хьюстон
15.03 | 03:30
Даллас
3 : 3
Сан-Диего
08.03 | 06:30
Лос-Анджелес
1 : 0
Даллас
01.03 | 04:30
Даллас
0 : 0
Нэшвилл
22.02 | 04:30
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3 : 2
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