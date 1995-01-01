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    Даллас - расписание

    Город Даллас
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт http://fc.dallas.mlsnet.com/t104/
    Стадион Тойота
    Тренер Лучи Гонсалес
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		5 марта, воскресенье 04:30 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		12 марта, воскресенье 01:00 Ванкувер Уайткепс Даллас
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		19 марта, воскресенье 03:30 Даллас Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Даллас
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 03:30 Даллас Портленд
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		9 апреля, воскресенье 02:30 Интер Даллас
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 03:30 Даллас Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		23 апреля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Сити Даллас
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		1 мая, понедельник 04:00 Миннесота Юнайтед Даллас
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 03:30 Даллас Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		14 мая, воскресенье 03:30 Остин Даллас
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 03:30 Даллас Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 03:30 Даллас Хьюстон
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Даллас
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 03:30 Канзаc Сити Даллас
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		4 июня, воскресенье 03:30 Даллас Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		12 июня, понедельник 05:00 Портленд Даллас
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 03:30 Остин Даллас
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		2 июля, воскресенье 03:30 Даллас Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		5 июля, среда 03:30 Даллас Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		9 июля, воскресенье 04:30 Колорадо Даллас
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 05:30 Сиэтл Даллас
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 02:30 Филадельфия Юнион Даллас
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		27 августа, воскресенье 03:30 Даллас Остин
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 03:30 Сент-Луис Даллас
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 03:30 Даллас Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 03:30 Даллас Сиэтл
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		21 сентября, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк Даллас
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		24 сентября, воскресенье 03:30 Даллас Коламбус
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 03:30 Хьюстон Даллас
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		5 октября, четверг 03:30 Даллас Колорадо
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 03:30 Даллас Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас
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