США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
|3 тур
|5 марта, воскресенье
|04:30
|Даллас
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3 тур
|12 марта, воскресенье
|01:00
|Ванкувер Уайткепс
|Даллас
|6 тур
|19 марта, воскресенье
|03:30
|Даллас
|Канзаc Сити
|7 тур
|26 марта, воскресенье
|06:30
|Лос-Анджелес
|Даллас
|11 тур
|16 апреля, воскресенье
|03:30
|Даллас
|Реал Солт-Лейк
|12 тур
|23 апреля, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Сити
|Даллас
|14 тур
|1 мая, понедельник
|04:00
|Миннесота Юнайтед
|Даллас
|18 тур
|18 мая, четверг
|03:30
|Даллас
|Ванкувер Уайткепс
|22 тур
|1 июня, четверг
|03:30
|Канзаc Сити
|Даллас
|29 тур
|2 июля, воскресенье
|03:30
|Даллас
|Лос-Анджелес
|30 тур
|5 июля, среда
|03:30
|Даллас
|Ди Си Юнайтед
|35 тур
|21 августа, понедельник
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Даллас
|39 тур
|3 сентября, воскресенье
|03:30
|Даллас
|Атланта Юнайтед
|43 тур
|21 сентября, четверг
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|Даллас
|49 тур
|22 октября, воскресенье
|04:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Даллас