- 26 июня 2022
- 10:15 Экс-зенитовец Дриусси вышел в лидеры списка бомбардиров МЛС 4
- 3 января 2022
- 17:54 Фото «Аугсбург» купил 18-летнего американца Пепи за 20 миллионов
- 2 января 2022
- 08:48 Пепи перейдет из «Далласа» в «Аугсбург» (Фабрицио Романо). Трансфер побьет три рекорда
- 1 февраля 2021
- 19:53 Фото «Рома» арендовала защитника «Далласа» Рейнолдса
- 29 декабря 2020
- 22:34 Журналист Скира: защитник «Далласа» Рейнолдс перейдет в «Ювентус» за 8,5 миллиона 1
- 30 сентября 2019
- 11:47 Видео Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру
- 15 августа 2019
- 09:29 Дубль Ибрагимовича принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Далласом». Команда прервала серию из трех поражений
- 30 апреля 2018
- 06:06 Видео Вилья забил 400-й гол в карьере 3
- 3 января 2018
- 06:56 Экс-игрок «Локомотива» Циглер перешел в «Даллас»
- 24 сентября 2017
- 09:34 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
- 3 сентября 2017
- 08:28 МЛС. Швайнштайгер забил победный мяч за «Чикаго Файр» и другие результаты
- 27 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
- 20 августа 2017
- 07:59 МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
- 13 августа 2017
- 08:51 МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты 2
- 6 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 23 июля 2017
- 07:12 МЛС. «Торонто» обыграл «Колорадо», «Даллас» выиграл у клуба «Монреаль Импэкт» 1
- 24 июня 2017
- 08:30 МЛС. Гол Джовинко помог «Торонто» обыграть «Нью-Инглэнд», «Хьюстон» и «Даллас» поделили очки
- 29 мая 2017
- 06:05 МЛС. «Атланта» переиграла «Нью-Йорк Сити», «Даллас» и «Хьюстон» поделили очки
- 7 мая 2017
- 07:36 МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
- 1 мая 2017
- 01:00 МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
- 15 апреля 2017
- 06:35 МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты 1
- 26 марта 2017
- 18:10 МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 13 марта 2017
- 22:41 МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты» 2
- 6 марта 2017
- 19:01 МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты