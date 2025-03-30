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Даллас
МЛС 2026
Стадион:
Тойота
Сайт:
http://fc.dallas.mlsnet.com/t104/
Тренер:
Нико Эстевес
Состав
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Расписание
Таблица
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
Видео
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
Месси забил во всех 4 матчах за «Интер Майами», сделал дубль – в 3-й игре подряд
2023.08.07 07:21
Фото
«Аугсбург» купил 18-летнего американца Пепи за 20 миллионов
2022.01.03 17:54
Пепи перейдет из «Далласа» в «Аугсбург» (Фабрицио Романо). Трансфер побьет три рекорда
2022.01.02 08:48
Фото
«Рома» арендовала защитника «Далласа» Рейнолдса
2021.02.01 19:53
Журналист Скира: защитник «Далласа» Рейнолдс перейдет в «Ювентус» за 8,5 миллиона
2020.12.29 22:34
1
Дубль Ибрагимовича принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Далласом». Команда прервала серию из трех поражений
2019.08.15 09:29
Экс-игрок «Локомотива» Циглер перешел в «Даллас»
2018.01.03 06:56
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
2017.09.24 09:34
МЛС. Швайнштайгер забил победный мяч за «Чикаго Файр» и другие результаты
2017.09.03 08:28
МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
2017.08.27 07:55
МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
2017.08.20 07:59
МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты
2017.08.13 08:51
2
МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
2017.08.06 07:55
МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
2017.07.30 06:59
МЛС. «Торонто» обыграл «Колорадо», «Даллас» выиграл у клуба «Монреаль Импэкт»
2017.07.23 07:12
1
МЛС. Гол Джовинко помог «Торонто» обыграть «Нью-Инглэнд», «Хьюстон» и «Даллас» поделили очки
2017.06.24 08:30
МЛС. «Атланта» переиграла «Нью-Йорк Сити», «Даллас» и «Хьюстон» поделили очки
2017.05.29 06:05
МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
2017.05.07 07:36
МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
2017.05.01 01:00
МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты
2017.04.15 06:35
1
МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.03.26 18:10
МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты»
2017.03.13 22:41
2
МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты
2017.03.06 19:01
МЛС. «Даллас» по сумме двух встреч уступил «Сиэтлу»
2016.11.07 07:36
Вальдес поучаствовал в победе «Сиэтла» над «Далласом»
2016.10.31 07:41
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