«Рома» арендовала защитника «Далласа» Рейнолдса

«Рома» объявила о переходе правого защитника «Далласа» Брайана Рейнолдса.

Римский клуб арендовал 19-летнего футболиста до конца сезона за 100 тысяч евро.

«Рома» обязана выкупить игрока летом за 6,75 миллиона при выполнении определенных условий. Также в сделку включены бонусы в размере 5,65 миллиона. При последующей продаже фулбека «Даллас» получит 15 процентов от суммы трансфера.

Если Рейнолдс перейдет в итальянскую команду на постоянной основе, то его контракт будет рассчитан до 30 июня 2025 года.