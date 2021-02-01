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    «Рома» арендовала защитника «Далласа» Рейнолдса

    «Рома» объявила о переходе правого защитника «Далласа» Брайана Рейнолдса.

    Римский клуб арендовал 19-летнего футболиста до конца сезона за 100 тысяч евро.

    «Рома» обязана выкупить игрока летом за 6,75 миллиона при выполнении определенных условий. Также в сделку включены бонусы в размере 5,65 миллиона. При последующей продаже фулбека «Даллас» получит 15 процентов от суммы трансфера.

    Если Рейнолдс перейдет в итальянскую команду на постоянной основе, то его контракт будет рассчитан до 30 июня 2025 года.

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    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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