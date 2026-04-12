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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Сент-Луис
Даллас - Сент-Луис: обзор матча 12 апреля 2026
Даллас
12.04.2026, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 7 тур
1 : 1
Ответный матч – 31.08.2026
Завершен
Сент-Луис
48'
Л. Дон Дидсон
61'
Т. Баумгартль
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Сент-Луис
Завершен
90'
+5
Замена
Brendan McSorley
️️️️➡️️
Саймон Бечер
90'
+6'
89'
Замена
Miguel Perez
️️️️➡️️
Даниэль Эдельман
Замена
️️️️➡️️
Кристиан Каппис
83'
76'
Замена
Лукас Макнотон
️️️️➡️️
Жазиель Ороско
75'
Травма
Жазиель Ороско
74'
Замена
Седрик Тойхерт
️️️️➡️️
Серхио Кордова
Замена
Сантьяго Морено
️️️️➡️️
Логан Фаррингтон
67'
Замена
Хоакин Вальенте
️️️️➡️️
Patrickson Delgado
67'
Замена
Герман Йоханссон
️️️️➡️️
Луисиус Дон Дидсон
67'
61'
ГОЛ! 1:1!
Тимо Баумгартль
Пас отдал
Даниэль Эдельман
Желтая карточка
Michael Collodi
58'
ГОЛ! 1:0!
Луисиус Дон Дидсон
Пас отдал
Петар Муса
48'
45'
+5'
Желтая карточка
Осазе Урогиде
39'
Желтая карточка
Кристиан Каппис
39'
Замена
Kaick
️️️️➡️️
Рамиро
35'
Травма
Рамиро
34'
32'
Желтая карточка
Серхио Кордова
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Даллас
30
Michael Collodi
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
17
Рамиро
(К)
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Patrickson Delgado
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
26
Петар Муса
ЦФ
23
Логан Фаррингтон
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
(К)
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
99
Жазиель Ороско
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
24
Даниэль Эдельман
ОП
17
Марсель Хартель
АП
6
Конрад Валлем
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Даллас
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
14
Герман Йоханссон
ЦП
6
Ran Binyamin
ЦП
21
Хоакин Вальенте
ЦП
55
Kaick
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
28
Sam Sarver
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
4
Mamadou Fall
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
28
Miguel Perez
ЦП
59
Mykhi Joyner
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
80
Brendan McSorley
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
4-3-1-2
30
32
Норрис
18
Мур
3
Урогиде
25
Ибеага
17
Рамиро
12
Каппис
8
11
Дидсон
23
Фаррингтон
26
Муса
2-2-2-4
1
Бюрки
32
Баумгартль
99
Ороско
21
Полвара
24
Эдельман
6
Валлем
17
Хартель
8
20
16
Кордова
11
Бечер
11
Дидсон
14
Йоханссон
14
Йоханссон
11
Дидсон
8
21
Вальенте
21
Вальенте
8
17
Рамиро
55
55
17
Рамиро
23
Фаррингтон
10
Морено
10
Морено
23
Фаррингтон
99
Ороско
5
Макнотон
5
Макнотон
99
Ороско
14
Тотланд
14
Тотланд
24
Эдельман
28
28
24
Эдельман
16
Кордова
36
Тойхерт
36
Тойхерт
16
Кордова
11
Бечер
80
80
11
Бечер
Остались в запасе
Даллас
Сент-Луис
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Ran Binyamin
ЦП
28
Sam Sarver
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
59
Mykhi Joyner
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Ran Binyamin
ЦП
28
Sam Sarver
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
59
Mykhi Joyner
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Даллас
Точно не сыграют
Жеоване Жезус
ПЗ
Андерсон Хулио
ПВ
Бернард Камунго
ПВ
Сент-Луис
Точно не сыграют
Celio Martins
ЦП
Статистика матча Даллас - Сент-Луис
3
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
11
8
Офсайды
3
5
Количество передач
352
508
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.44
1.28
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22
Информация о матче
Главный судья:
Филип Дуджич
(Торонто)
Стадион:
Тойота
Посещаемость:
11004
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