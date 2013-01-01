Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
24
8
2
74
28
46
80
34
22
7
5
66
34
32
73
35
18
9
8
60
38
22
63
35
16
8
11
50
41
9
56
35
16
7
12
45
47
-2
55
35
12
10
13
45
39
6
46
30
12
7
11
34
34
0
43
35
10
12
13
40
42
-2
42
30
11
8
11
39
46
-7
41
35
11
8
16
43
56
-13
41
35
9
13
13
49
57
-8
40
30
12
3
15
43
51
-8
39
30
10
6
14
26
35
-9
36
35
7
9
19
30
51
-21
30
35
7
8
20
32
49
-17
29
35
5
11
19
23
51
-28
26
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
3
0
43
11
32
45
18
13
4
1
42
22
20
43
18
10
5
3
34
18
16
35
17
10
4
3
26
13
13
34
17
8
6
3
25
17
8
30
15
8
4
3
17
11
6
28
17
7
5
5
20
14
6
26
18
7
4
7
28
29
-1
25
18
6
4
8
19
19
0
22
15
5
5
5
17
24
-7
20
18
4
7
7
25
33
-8
19
17
5
3
9
18
22
-4
18
15
5
3
7
12
16
-4
18
17
5
3
9
19
25
-6
18
15
5
2
8
20
24
-4
17
17
3
5
9
12
24
-12
14
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
5
2
31
17
14
35
16
9
3
4
24
12
12
30
17
8
4
5
26
20
6
28
18
8
1
9
20
30
-10
25
18
6
4
8
24
28
-4
22
15
7
1
7
23
27
-4
22
15
6
3
6
22
22
0
21
17
5
6
6
24
24
0
21
18
5
5
8
25
25
0
20
17
4
8
5
21
23
-2
20
15
5
3
7
14
19
-5
18
17
4
4
9
15
27
-12
16
15
4
3
8
17
23
-6
15
18
2
6
10
11
27
-16
12
18
2
6
10
11
26
-15
12
18
2
5
11
14
27
-13
11
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире