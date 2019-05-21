- 21 мая 2019
- 20:46 «Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым 1
- 21 сентября 2018
- 18:26 Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо» 2
- 8 июля 2017
- 07:06 Фото Йиранек подписал контракт с «Дуклой» 1
- 28 января 2017
- 21:48 На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей 2
- 29 августа 2016
- 00:23 «Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
- 15 июля 2016
- 19:49 Товарищеские матчи. «Амкар» обыграл «Вождовац», «Краснодар» не смог забить «Дукле»
- 23 ноября 2015
- 00:14 Горкшс: «В «Блэкпуле» стирали свою форму, даже когда играли в Премьер-лиге» 2