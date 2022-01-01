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Чехия. Шанс Лига
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Дукла
Состав
€ 2 млн
Дукла - состав команды
Прага
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Юлишка
Сайт:
http://www.fkdukla.cz/
Тренер:
Любош Козел
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
37
Пурзитидис Мариос
Защ
27
€ 0.325 млн
23
Свозил Ярослав
Защ
32
€ 0.175 млн
14
Тижани Самсон
Пол
24
€ 0.375 млн
26
Кадак Якуб
Пол
25
€ 0.35 млн
8
Гашчик Павел
Пол
21
€ 0.2 млн
5
Diego Velasquez
Пол
-
20
Matej Zitny
Пол
-
47
Крайкер Дарио
Нап
23
€ 0.3 млн
95
Чернак Михал
Нап
23
€ 0.25 млн
17
Пекхарт Томаш
Нап
37
€ 0.05 млн
30
Boubou Diallo
Нап
-
11
Kevin-Prince Milla
Нап
-
7
Chinonso Emeka
Нап
-
27
Namory Cisse
Нап
-
59
Hugo Jan Bačkovský
Нап
-
10
R. Mikus
Нап
-
25
M. Hanousek
Нап
-
18
D. Hasek
Нап
-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 0, защитников: 2, полузащитников: 5, нападающих: 11
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