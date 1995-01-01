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    Дукла - результаты

    Город Прага
    Дивизион Чехия-Друга Лига
    Сайт http://www.fkdukla.cz/
    Стадион Юлишка
    Тренер Любош Козел
    Турниры:
    Чехия. Плей-офф (2018/2019)
    5 тур
    		25 мая, суббота 18:00 Пршибрам 3:2 Дукла
    4 тур
    		18 мая, суббота 18:00 Дукла 0:0 Словацко
    2 тур
    		11 мая, суббота 16:00 Опава 3:2 Дукла
    1 тур
    		3 мая, пятница 19:00 Дукла 1:1 Богемианс
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