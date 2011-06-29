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Новости сборной Канады по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.canadasoccer.com/
Тренер:
Джесс Марш
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
7 июля
Чемпионат мира 2026, 6-7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
6 июля
Чемпионат мира 2026, 5-6 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
5 июля
Тренер Марокко объяснил, как удалось разгромить Канаду
5 июля
2
Тренер Канады после разгрома заявил, что его команда играла лучше Марокко
5 июля
4
Генич вновь проиграл деньги
5 июля
10
Обзор матча Канада – Марокко голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
ЧМ-2026. Сборная Марокко прошла в 1/8 финала Канаду (3:0)
4 июля
15
Видео
Смотрите игру плей-офф ЧМ Канада – Марокко в эфире на «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
4 июля
Трансляция
Канада – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2026
4 июля
Чемпионат мира 2026, 4-5 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
4 июля
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Где смотреть матч Канада – Марокко: во сколько прямая трансляция 4 июля 2026
3 июля
Канада – Марокко: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026
3 июля
Известны шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026
3 июля
10
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Известны три пары 1/8 финала ЧМ-2026
1 июля
7
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Стала известна первая пара 1/8 финала ЧМ-2026
30 июня
2
Чемпионат мира 2026, 29-30 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
29 июня
Тренер сборной Канады оценил выход команды в 1/8 финала ЧМ-2026
29 июня
Тренер ЮАР высказался о вылете с ЧМ-2026
29 июня
3
Автор победного гола сборной Канады поделился эмоциями от победы над ЮАР
29 июня
Дрейк выиграл больше 1 миллиона долларов благодаря победе Канады
29 июня
11
Видео
Обзор матча ЮАР – Канада голы и лучшие моменты (Видео)
29 июня
ЧМ-2026. Канада победила ЮАР (1:0) благодаря голу на 92-й минуте и вышла в 1/8 финала
28 июня
11
Трансляция
ЮАР – Канада: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026
28 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
1
2
3
4
5
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