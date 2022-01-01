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Товарищеские матчи. Сборные
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Канада
Состав
Состав сборной Канады по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.canadasoccer.com/
Тренер:
Джесс Марш
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
16
Крепо М.
Орландо Сити
Вра
32
€ 1.8 млн
15
Бомбито М.
Ницца
Защ
26
€ 7 млн
2
Джонстон А.
Селтик
Защ
27
€ 8 млн
4
Де Фужероля Л.
Фулхэм
Защ
20
€ 1 млн
22
Ларея Р.
Торонто
Защ
31
€ 1 млн
23
Сигур Н.
Тулуза
Пол
22
€ 4 млн
7
Эустакиу С.
Суонси
Пол
29
€ 6 млн
20
Ахмед А.
Норвич Сити
Пол
25
€ 5 млн
17
Бьюкенан Т.
Вильярреал
Нап
27
€ 12 млн
10
Дэвид Д.
Атлетико
Нап
26
€ 30 млн
12
Олувасейи Т.
Вильярреал
Нап
26
€ 7 млн
18
Гудман О.
Данди
Вра
22
€ 0.55 млн
1
Сент-Клер Д.
Интер Майами
Вра
29
€ 3.5 млн
19
Дэвис А.
Бавария
Защ
25
€ 40 млн
5
Ватерман Ж.
Чикаго Файр
Защ
30
€ 2 млн
3
Джонс Э.
Мидлсбро
Защ
28
€ 6 млн
13
Корнелиус Д.
Марсель
Защ
28
€ 2.5 млн
21
Осорио Д.
Торонто
Пол
34
€ 1 млн
6
Шоньер М.
Лос-Анджелес
Пол
27
€ 0.8 млн
25
Салиба Н.
Вильярреал
Пол
22
€ 7.5 млн
26
Нельсон Д.
Болтон
Нап
23
€ 2 млн
14
Шаффельбург Я.
Лос-Анджелес
Нап
26
€ 2.5 млн
11
Миллар Л.
Бирмингем Сити
Нап
26
€ 3 млн
24
Промис Д.
Брайтон
Нап
25
€ 17 млн
9
Ларин К.
Саутгемптон
Нап
31
€ 2.5 млн
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 8
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