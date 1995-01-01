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    Состав сборной Канады по футболу

    Сайт www.canadasoccer.com/
    Тренер Джон Хердман
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    18 Борян Милан Црвена Звезда Црвена Звезда Канада Сербия Вра 25 3 0 0 0 0
    5 Витория Стивен Морейренcе Морейренcе Канада Португалия Защ 36 3 0 0 1 0
    3 Адекугбе Сэм Хатайспор Хатайспор Канада Защ 28 3 0 0 1 0
    22 Ларея Ричмонд Торонто Торонто Канада Защ 28 3 0 0 0 0
    19 Дэвис Альфонсо Бавария Бавария Канада Либерия Защ 22 3 1 0 1 0
    4 Миллер Камал Монреаль Импакт Монреаль Импакт Канада Защ 25 3 0 0 1 0
    2 Джонстон Алистер Монреаль Импакт Монреаль Импакт Канада Защ 24 3 0 0 1 0
    13 Хатчинсон Атиба Бешикташ Бешикташ Канада Тринидад и Тобаго Пол 40 3 0 0 0 0
    10 Хойлетт Дэвид Кардифф Кардифф Канада Ямайка Пол 32 3 0 0 1 0
    21 Осорио Джонатан Торонто Торонто Канада Пол 30 3 0 0 1 0
    15 Коне Исмаэль Монреаль Импакт Монреаль Импакт Канада Пол 20 3 0 0 0 0
    7 Эустакиу Стефен Порту Порту Канада Пол 26 2 0 0 0 0
    24 Уотерспун Дэвид Сент-Джонстон Сент-Джонстон Канада Шотландия Пол 33 1 0 0 0 0
    14 Кайе Марк-Антони Торонто Торонто Канада Пол 28 1 0 0 0 0
    17 Ларин Кайл Брюгге Брюгге Канада Нап 27 3 0 0 0 0
    20 Дэвид Джонатан Лилль Лилль Канада Нап 23 3 0 0 0 0
    11 Бьюкенан Тайон Брюгге Брюгге Канада Нап 24 3 0 1 1 0
    9 Каваллини Лукас Ванкувер Уайткепс Ванкувер Уайткепс Канада Нап 30 2 0 0 0 0
    23 Миллар Лайам Базель Базель Канада Нап 23 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 19, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 5
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