Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|18
|Борян Милан
|Црвена Звезда
|Вра
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|Витория Стивен
|Морейренcе
|Защ
|36
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|Адекугбе Сэм
|Хатайспор
|Защ
|28
|3
|0
|0
|1
|0
|22
|Ларея Ричмонд
|Торонто
|Защ
|28
|3
|0
|0
|0
|0
|19
|Дэвис Альфонсо
|Бавария
|Защ
|22
|3
|1
|0
|1
|0
|4
|Миллер Камал
|Монреаль Импакт
|Защ
|25
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|Джонстон Алистер
|Монреаль Импакт
|Защ
|24
|3
|0
|0
|1
|0
|13
|Хатчинсон Атиба
|Бешикташ
|Пол
|40
|3
|0
|0
|0
|0
|10
|Хойлетт Дэвид
|Кардифф
|Пол
|32
|3
|0
|0
|1
|0
|21
|Осорио Джонатан
|Торонто
|Пол
|30
|3
|0
|0
|1
|0
|15
|Коне Исмаэль
|Монреаль Импакт
|Пол
|20
|3
|0
|0
|0
|0
|7
|Эустакиу Стефен
|Порту
|Пол
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|24
|Уотерспун Дэвид
|Сент-Джонстон
|Пол
|33
|1
|0
|0
|0
|0
|14
|Кайе Марк-Антони
|Торонто
|Пол
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|17
|Ларин Кайл
|Брюгге
|Нап
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|20
|Дэвид Джонатан
|Лилль
|Нап
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|11
|Бьюкенан Тайон
|Брюгге
|Нап
|24
|3
|0
|1
|1
|0
|9
|Каваллини Лукас
|Ванкувер Уайткепс
|Нап
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|23
|Миллар Лайам
|Базель
|Нап
|23
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 19, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 5