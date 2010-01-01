Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
5
6
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
21
10
5
76
45
31
73
36
21
9
6
74
44
30
72
36
15
12
9
65
50
15
57
36
15
9
12
47
36
11
54
36
11
16
9
48
43
5
49
36
13
9
14
62
57
5
48
36
10
11
15
45
54
-9
41
36
8
8
20
44
67
-23
32
36
7
11
18
42
75
-33
32
36
8
7
21
35
67
-32
31
Команда
1
2
3
4
5
7
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
3
2
43
20
23
42
18
11
6
1
37
17
20
39
18
8
8
2
35
23
12
32
18
9
4
5
25
16
9
31
18
8
5
5
32
25
7
29
18
7
4
7
26
28
-2
25
18
5
8
5
26
23
3
23
18
4
6
8
21
34
-13
18
18
4
3
11
23
35
-12
15
18
3
4
11
16
33
-17
13
Команда
1
2
3
4
5
6
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
10
3
5
37
27
10
33
18
8
7
3
33
25
8
31
18
6
8
4
22
20
2
26
18
7
4
7
30
27
3
25
18
6
5
7
22
20
2
23
18
5
4
9
30
32
-2
19
18
5
3
10
19
34
-15
18
18
4
5
9
21
32
-11
17
18
3
7
8
19
26
-7
16
18
3
5
10
21
41
-20
14
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире