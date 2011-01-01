Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
5
3
69
19
50
71
30
19
4
7
60
34
26
61
30
18
4
8
58
30
28
58
30
18
3
9
53
36
17
57
30
17
6
7
61
37
24
57
30
17
5
8
59
37
22
56
30
15
9
6
52
31
21
54
30
13
5
12
51
41
10
44
30
11
4
15
40
43
-3
37
30
9
6
15
33
46
-13
33
30
8
9
13
28
36
-8
33
30
8
7
15
40
51
-11
31
30
6
5
19
25
82
-57
23
29
5
5
19
36
71
-35
20
29
4
7
18
23
54
-31
19
30
4
6
20
24
64
-40
18
Команда
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
2
2
33
10
23
35
15
11
1
3
38
12
26
34
15
10
2
3
34
16
18
32
15
10
2
3
31
16
15
32
15
10
1
4
29
16
13
31
15
9
3
3
30
15
15
30
15
8
5
2
28
16
12
29
15
7
3
5
26
18
8
24
15
6
6
3
17
11
6
24
15
6
4
5
22
17
5
22
15
6
1
8
23
19
4
19
14
5
1
8
24
34
-10
16
15
3
5
7
14
21
-7
14
15
3
2
10
12
44
-32
11
15
2
4
9
16
28
-12
10
15
2
3
10
11
31
-20
9
Команда
10
11
12
13
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
3
1
36
9
27
36
15
9
2
4
26
18
8
29
15
8
3
4
31
22
9
27
15
8
1
6
22
20
2
25
15
7
4
4
24
15
9
25
15
7
4
4
30
21
9
25
15
7
3
5
20
18
2
24
15
6
2
7
25
23
2
20
15
6
1
8
19
25
-6
19
15
5
3
7
17
24
-7
18
15
3
3
9
13
38
-25
12
15
2
3
10
11
25
-14
9
15
2
3
10
18
34
-16
9
14
2
3
9
7
26
-19
9
15
2
3
10
13
33
-20
9
15
0
4
11
12
37
-25
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире