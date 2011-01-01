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    Анжи (мол) - таблица

    Город Махачкала
    Сайт http://www.fc-anji.ru
    Стадион Сокол
    Тренер Гамаль Бабаев
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ЦСКА (мол) 30 22 5 3 69:19 +50 71
    2. Спартак М (мол) 30 19 4 7 60:34 +26 61
    3. Динамо М (мол) 30 18 4 8 58:30 +28 58
    4. Арсенал Т (мол) 30 18 3 9 53:36 +17 57
    5. Зенит (мол) 30 17 6 7 61:37 +24 57
    6. Локомотив (мол) 30 17 5 8 59:37 +22 56
    7. Краснодар (мол) 30 15 9 6 52:31 +21 54
    8. Кр. Советов (мол) 30 13 5 12 51:41 +10 44
    9. Ростов (мол) 30 11 4 15 40:43 -3 37
    10. Рубин (мол) 30 9 6 15 33:46 -13 33
    11. Енисей (мол) 30 8 9 13 28:36 -8 33
    12. Ахмат (мол) 30 8 7 15 40:51 -11 31
    13. Уфа (мол) 30 6 5 19 25:82 -57 23
    14. Урал (мол) 29 5 5 19 36:71 -35 20
    15. Анжи (мол) 29 4 7 18 23:54 -31 19
    16. Оренбург (мол) 30 4 6 20 24:64 -40 18
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ЦСКА (мол) 15 11 2 2 33:10 +23 35
    2. Динамо М (мол) 15 11 1 3 38:12 +26 34
    3. Спартак М (мол) 15 10 2 3 34:16 +18 32
    4. Арсенал Т (мол) 15 10 2 3 31:16 +15 32
    5. Локомотив (мол) 15 10 1 4 29:16 +13 31
    6. Зенит (мол) 15 9 3 3 30:15 +15 30
    7. Краснодар (мол) 15 8 5 2 28:16 +12 29
    8. Кр. Советов (мол) 15 7 3 5 26:18 +8 24
    9. Енисей (мол) 15 6 6 3 17:11 +6 24
    10. Ахмат (мол) 15 6 4 5 22:17 +5 22
    11. Ростов (мол) 15 6 1 8 23:19 +4 19
    12. Урал (мол) 14 5 1 8 24:34 -10 16
    13. Рубин (мол) 15 3 5 7 14:21 -7 14
    14. Уфа (мол) 15 3 2 10 12:44 -32 11
    15. Анжи (мол) 15 2 4 9 16:28 -12 10
    16. Оренбург (мол) 15 2 3 10 11:31 -20 9
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ЦСКА (мол) 15 11 3 1 36:9 +27 36
    2. Спартак М (мол) 15 9 2 4 26:18 +8 29
    3. Зенит (мол) 15 8 3 4 31:22 +9 27
    4. Арсенал Т (мол) 15 8 1 6 22:20 +2 25
    5. Краснодар (мол) 15 7 4 4 24:15 +9 25
    6. Локомотив (мол) 15 7 4 4 30:21 +9 25
    7. Динамо М (мол) 15 7 3 5 20:18 +2 24
    8. Кр. Советов (мол) 15 6 2 7 25:23 +2 20
    9. Рубин (мол) 15 6 1 8 19:25 -6 19
    10. Ростов (мол) 15 5 3 7 17:24 -7 18
    11. Уфа (мол) 15 3 3 9 13:38 -25 12
    12. Енисей (мол) 15 2 3 10 11:25 -14 9
    13. Ахмат (мол) 15 2 3 10 18:34 -16 9
    14. Анжи (мол) 14 2 3 9 7:26 -19 9
    15. Оренбург (мол) 15 2 3 10 13:33 -20 9
    16. Урал (мол) 15 0 4 11 12:37 -25 4
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