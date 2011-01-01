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    Анжи (мол) - результаты

    Город Махачкала
    Сайт http://www.fc-anji.ru
    Стадион Сокол
    Тренер Гамаль Бабаев
    Турниры:
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
    30 тур
    		26 мая, воскресенье 09:00 Анжи (мол) 1:0 Урал (мол)
    29 тур
    		20 мая, понедельник 11:30 Рубин (мол) 0:2 Анжи (мол)
    28 тур
    		10 мая, пятница 11:00 Анжи (мол) 0:2 Арсенал Т (мол)
    27 тур
    		3 мая, пятница 08:00 Енисей (мол) 3:0 Анжи (мол)
    26 тур
    		27 апреля, суббота 12:00 Анжи (мол) 0:2 Ростов (мол)
    25 тур
    		23 апреля, вторник 14:00 ЦСКА (мол) 2:0 Анжи (мол)
    24 тур
    		18 апреля, четверг 15:00 Анжи (мол) 0:2 Ахмат (мол)
    23 тур
    		13 апреля, суббота 11:00 Зенит (мол) 4:1 Анжи (мол)
    22 тур
    		5 апреля, пятница 14:00 Анжи (мол) 0:2 Динамо (мол)
    21 тур
    		31 марта, воскресенье 14:00 Краснодар (мол) 1:0 Анжи (мол)
    20 тур
    		15 марта, пятница 12:00 Анжи (мол) 1:1 Кр. Советов (мол)
    19 тур
    		9 марта, суббота 12:00 Анжи (мол) 2:3 Локомотив (мол)
    18 тур
    		28 февраля, четверг 13:00 Оренбург (мол) 1:1 Анжи (мол)
    17 тур
    		7 декабря, пятница 12:30 Анжи (мол) 2:3 Спартак М (мол)
    16 тур
    		1 декабря, суббота 11:30 Анжи (мол) 3:3 Уфа (мол)
    15 тур
    		24 ноября, суббота 11:30 Анжи (мол) 0:3 Рубин (мол)
    14 тур
    		9 ноября, пятница 13:30 Арсенал Т (мол) 0:0 Анжи (мол)
    13 тур
    		4 ноября, воскресенье 14:00 Анжи (мол) 3:0 Енисей (мол)
    12 тур
    		27 октября, суббота 13:30 Ростов (мол) 2:0 Анжи (мол)
    11 тур
    		19 октября, пятница 11:00 Анжи (мол) 0:1 ЦСКА (мол)
    10 тур
    		6 октября, суббота 12:00 Ахмат (мол) 2:0 Анжи (мол)
    9 тур
    		29 сентября, суббота 12:00 Анжи (мол) 1:1 Зенит (мол)
    8 тур
    		21 сентября, пятница 12:00 Динамо (мол) 6:0 Анжи (мол)
    7 тур
    		16 сентября, воскресенье 11:00 Анжи (мол) 1:3 Краснодар (мол)
    6 тур
    		31 августа, пятница 12:00 Кр. Советов (мол) 2:1 Анжи (мол)
    5 тур
    		25 августа, суббота 11:00 Локомотив (мол) 2:0 Анжи (мол)
    4 тур
    		16 августа, четверг 16:00 Анжи (мол) 2:2 Оренбург (мол)
    3 тур
    		10 августа, пятница 12:00 Спартак М (мол) 1:1 Анжи (мол)
    2 тур
    		6 августа, понедельник 09:00 Уфа (мол) 0:1 Анжи (мол)
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