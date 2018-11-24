- 24 ноября 2018
- 14:10 Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
- 4 сентября 2018
- 23:47 РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе 2
- 25 августа 2018
- 14:56 Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
- 18 августа 2018
- 14:38 Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
- 17 августа 2018
- 18:59 Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
- 11 августа 2018
- 06:15 Президент «Анжи»: «Долги клуба – 248 миллионов, они растут. Прошу помочь нам» 28
- 25 июля 2018
- 18:15 «СЭ»: «Анжи» не смог оплатить дорогу молодежному составу на матч с «Уралом» 11
- 16 мая 2018
- 17:18 «Анжи», «Локомотив» и ЦСКА представят Россию в Юношеской лиге УЕФА 9
- 12 мая 2018
- 21:05 Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
- 7 мая 2018
- 15:31 Молодежное первенство. «Ахмат» победил «Анжи»
- 21 апреля 2018
- 14:58 Молодежное первенство. «Урал» уступил «Анжи» 1
- 16 апреля 2018
- 19:33 Молодежное первенство. «Зенит» разгромил «Анжи» 1
- 31 марта 2018
- 17:01 Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Анжи»
- 16 марта 2018
- 17:28 Молодежное первенство. «Тосно» проиграл «Анжи»
- 10 марта 2018
- 10:53 Молодежное первенство. «Уфа» впервые обыграла «Анжи» 1
- 1 марта 2018
- 16:12 Молодежное первенство. «Рубин» ушел от поражения в Махачкале
- 8 декабря 2017
- 18:54 Молодежное первенство. «Динамо» обыграло «Анжи»
- 2 декабря 2017
- 16:17 Молодежное первенство. «Анжи» забил пять безответных голов «СКА-Хабаровску»
- 26 ноября 2017
- 13:00 Молодежное первенство. «Ростов» обыграл «Анжи»