Молодежное первенство. «Зенит» разгромил «Анжи»

Состоялся заключительный матч 26 тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ. Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле разгромил махачкалинский «Анжи». Напомним, что первая команда также победила дагестанцев.

В турнирной таблице сине-бело-голубые идут пятыми. Кавказский коллектив идет на пять строчек ниже.

Молодежное первенство РФПЛ. 26-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Казаков, 35; 2:0 – Анисимов, 51; 3:0 – Воробьев, 54 (с пенальти).

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства