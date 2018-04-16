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    Молодежное первенство. «Зенит» разгромил «Анжи»

    Состоялся заключительный матч 26 тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ. Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле разгромил махачкалинский «Анжи». Напомним, что первая команда также победила дагестанцев.

    В турнирной таблице сине-бело-голубые идут пятыми. Кавказский коллектив идет на пять строчек ниже.

    Молодежное первенство РФПЛ. 26-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Казаков, 35; 2:0 – Анисимов, 51; 3:0 – Воробьев, 54 (с пенальти).

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 19:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 16 апреля 2018, 20:06

      подстава.... начали играть...

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