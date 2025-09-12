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Кипр. Первый дивизион
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€ 9 млн
АЕЛ - новости команды
Лимасcол
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Лимассол Арена
Сайт:
http://www.aelfc.com/
Тренер:
Мариос Николау
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«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Фото
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
25 июня
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40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
16 июня
3
40-летний игрок стал лучшим в матче ЧМ-2026
15 июня
2
Только 4 участника ЧМ-2006 сыграют на ЧМ-2026
3 июня
2
40-летний Очоа предпочел кипрский клуб российскому
2025.09.12 13:38
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в России и Израиле
2025.05.16 20:39
1
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в Москве и Лимассоле
2025.05.16 14:14
3
«Пари НН» отдал нападающего кипрскому клубу
2025.01.22 17:45
Российский хавбек «Динамо» забил во втором матче подряд на Кипре
2024.12.09 09:20
1
Лесовой забил 3-й гол в трех матчах чемпионата Кипра
2024.09.23 08:31
«Динамо» отдало Лесового в аренду европейскому клубу
2024.08.01 19:50
2
Колосков скептически оценил перспективы Кокорина
2024.02.19 13:19
1
Видео
Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра
2024.02.18 20:18
5
Видео
Кокорин сделал дубль за «Арис» – он впервые после возвращения забил в чемпионате Кипра
2023.12.04 21:35
1
Товарищеские матчи. «Динамо» победило АЕЛ, «Уфа» обменялась голами с чемпионом Греции «Олимпиакосом»
2021.07.02 21:03
Мутко: «Все критикуют Федуна, а мне его жаль. Он все дает «Спартаку»
2016.08.05 16:27
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Главные новости
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