Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
5
8
10
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
0
4
7
3
2
0
1
7
3
4
6
3
2
0
1
4
7
-3
6
3
1
2
0
4
1
3
5
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
2
0
8
5
3
5
3
1
1
1
4
6
-2
4
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
1
0
2
8
5
3
3
3
0
3
0
6
6
0
3
3
0
2
1
3
6
-3
2
3
0
1
2
5
9
-4
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Команда
1
3
4
5
7
10
11
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
1
3
6
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
6
0
6
3
1
1
0
0
3
1
2
3
2
1
0
1
3
2
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
2
0
2
0
0
0
0
2
2
0
2
0
6
6
0
2
1
0
1
0
2
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
3
6
-3
1
2
0
1
1
1
4
-3
1
1
0
0
1
1
4
-3
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
Команда
1
3
4
5
6
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
2
1
1
0
6
3
3
4
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
2
0
1
1
0
2
1
0
1
0
2
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
4
5
-1
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
1
5
-4
0
1
0
0
1
0
6
-6
0
2
0
0
2
2
5
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире