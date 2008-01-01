Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024) Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
|2 тур
|27 августа, воскресенье
|20:00
|8 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|9 тур
|28 октября, суббота
|00:00
|10 тур
|4 ноября, суббота
|00:00
|14 тур
|9 декабря, суббота
|00:00
|15 тур
|16 декабря, суббота
|00:00
|21 тур
|27 января, суббота
|00:00
|22 тур
|30 января, вторник
|00:00
|23 тур
|3 февраля, суббота
|00:00