Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кипр. Первый дивизион
Команды
АЕЛ
Расписание
€ 9 млн
АЕЛ - расписание матчей
Лимасcол
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Лимассол Арена
Сайт:
http://www.aelfc.com/
Тренер:
Мариос Николау
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
18.09 | 20:00
Пафос
- : -
АЕЛ
11.10 | 19:00
АЕЛ
- : -
Омония 29-го мая
17.10 | 19:00
Омония Арадипу
- : -
АЕЛ
24.10 | 19:00
АЕЛ
- : -
Арис
31.10 | 20:00
Омония
- : -
АЕЛ
07.11 | 20:00
АЕЛ
- : -
Красава ЕНИ
21.11 | 20:00
Кармиотисса
- : -
АЕЛ
28.11 | 20:00
АЕЛ
- : -
Олимпиакос Никосия
01.12 | 20:00
АЕК
- : -
АЕЛ
05.12 | 20:00
АЕЛ
- : -
Аполлон
12.12 | 20:00
Анортосис
- : -
АЕЛ
19.12 | 20:00
АЕЛ
- : -
АПОЭЛ
02.01 | 20:00
Неа Саламис Фамагуста
- : -
АЕЛ
09.01 | 20:00
АЕЛ
- : -
Пафос
12.01 | 20:00
Омония 29-го мая
- : -
АЕЛ
16.01 | 20:00
АЕЛ
- : -
Омония Арадипу
23.01 | 20:00
Арис
- : -
АЕЛ
30.01 | 20:00
АЕЛ
- : -
Омония
06.02 | 20:00
Красава ЕНИ
- : -
АЕЛ
13.02 | 20:00
АЕЛ
- : -
Кармиотисса
20.02 | 20:00
Олимпиакос Никосия
- : -
АЕЛ
27.02 | 20:00
АЕЛ
- : -
АЕК
06.03 | 20:00
Аполлон
- : -
АЕЛ
Главные новости
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
4
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
4
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
5
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+