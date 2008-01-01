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    АЕЛ - расписание

    Город Лимасcол
    Дивизион Кипр-Первый Дивизион
    Сайт http://www.aelfc.com/
    Стадион Лимассол Арена
    Тренер Христос Харалампус
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    2 тур 27 августа, воскресенье 20:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    3 тур 2 сентября, суббота 20:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    4 тур 16 сентября, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    5 тур 23 сентября, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    6 тур 30 сентября, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    7 тур 7 октября, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    8 тур 21 октября, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    9 тур 28 октября, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    10 тур 4 ноября, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    11 тур 11 ноября, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    12 тур 25 ноября, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    13 тур 2 декабря, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    14 тур 9 декабря, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    15 тур 16 декабря, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    16 тур 22 декабря, пятница 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    17 тур 2 января, вторник 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    18 тур 6 января, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    19 тур 13 января, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    20 тур 20 января, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    21 тур 27 января, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    22 тур 30 января, вторник 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    23 тур 3 февраля, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    24 тур 10 февраля, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    25 тур 17 февраля, суббота 00:00
    Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
    26 тур 24 февраля, суббота 00:00
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