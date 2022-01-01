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Кипр. Первый дивизион
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АЕЛ
Состав
€ 9 млн
АЕЛ - состав команды
Лимасcол
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Лимассол Арена
Сайт:
http://www.aelfc.com/
Тренер:
Мариос Николау
Состав
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Капино Стефанос
Вра
32
€ 0.35 млн
99
Керавнос Андреас
Вра
27
€ 0.075 млн
50
Samy Merzouk
Вра
-
98
Panagiotis Kyriakou
Вра
-
35
Консейсау Сержиу
Защ
29
€ 0.75 млн
4
Денсвил Стефано
Защ
33
€ 0.7 млн
2
Каро Андреас
Защ
30
€ 0.25 млн
21
Богдан Лука
Защ
30
€ 0.2 млн
70
Kyriakos Kyriakou
Защ
-
33
Evagoras Antoniou
Защ
1
-
22
Kypros Neofytou
Защ
-
24
Emmanuel Imanishimwe
Защ
-
19
Милосавлевич Иван
Пол
26
€ 0.7 млн
6
Здравковски Давор
Пол
28
€ 0.6 млн
37
Сзоке Юлиус
Пол
31
€ 0.375 млн
88
Кафу
Пол
33
€ 0.25 млн
10
Жради Бассел
Пол
33
€ 0.175 млн
30
Giorgos Papageorgiou
Пол
-
20
João Tavares
Пол
-
10
Уден Реми
Нап
29
€ 0.9 млн
11
Сингх Лютер
Нап
29
€ 0.85 млн
7
Чатакович Хамза
Нап
29
€ 0.65 млн
8
Алмейда Бруну
Нап
30
€ 0.5 млн
7
Томалья Денис
Нап
34
€ 0.325 млн
80
Тавареш Жаир
Нап
25
€ 0.3 млн
14
Гомис Янник
Нап
34
€ 0.275 млн
33
Макрис Антреас
Нап
30
€ 0.25 млн
77
Муг Франсуа Режис
Нап
22
€ 0.225 млн
9
Йоветич Стеван
Нап
36
€ 0.225 млн
45
Форестьери Фернандо
Нап
36
€ 0.075 млн
Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 11
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