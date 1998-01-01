Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
15
7
4
51
30
21
52
26
12
4
10
38
42
-4
40
26
8
14
4
31
32
-1
38
26
11
10
5
49
33
16
38
26
11
5
10
54
51
3
38
26
13
4
9
46
43
3
37
26
10
8
8
40
33
7
33
26
7
10
9
27
32
-5
31
26
12
5
9
52
46
6
31
25
9
6
10
41
42
-1
28
26
8
4
14
34
45
-11
28
26
8
9
9
33
35
-2
27
26
7
4
15
34
47
-13
25
26
9
8
9
36
32
4
25
25
5
11
9
38
42
-4
21
26
6
3
17
34
53
-19
14
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
1
3
23
16
7
28
13
8
3
2
31
14
17
27
13
8
2
3
31
19
12
26
13
5
8
0
17
9
8
23
13
6
2
5
23
17
6
20
13
7
4
2
29
18
11
19
13
6
1
6
23
22
1
19
13
6
4
3
27
18
9
17
13
4
5
4
17
17
0
17
12
6
3
3
24
17
7
16
13
5
5
3
21
13
8
15
13
4
5
4
18
16
2
12
13
4
5
4
16
13
3
11
12
5
2
5
18
19
-1
10
13
6
2
5
27
24
3
10
14
5
4
5
21
20
1
9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
7
4
2
20
16
4
25
13
5
6
2
22
15
7
16
13
3
6
4
14
23
-9
15
13
3
5
5
10
15
-5
14
13
5
3
5
19
20
-1
13
13
3
3
7
15
26
-11
12
13
3
3
7
23
32
-9
12
13
6
0
7
17
25
-8
12
13
6
3
4
25
22
3
11
13
4
4
5
17
22
-5
10
13
2
2
9
11
28
-17
8
13
3
3
7
17
25
-8
7
13
1
3
9
11
25
-14
6
12
4
4
4
15
12
3
6
12
1
6
5
20
26
-6
4
14
1
1
12
16
34
-18
-3
❗Бейджин Гуоань: -5
❗Чжэцзян Профешионал: -5
❗Шанхай Порт: -5
❗Ухань Три Таунс: -5
❗Хэнань: -6
❗Шаньдун Тайшань: -6
❗Циндао Хайню: -7
❗Шанхай Шэньхуа: -10
❗Тяньцзинь Цзиньмэнь: -10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире