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Китай. Суперлига
Команды
Чжэцзян Профешионал
Новости
€ 9 млн
Чжэцзян Профешионал - новости команды
Чжэцзян
Китай. Суперлига
Стадион:
Желтый дракон
Сайт:
http://www.zhejiangfc1998.com/
Тренер:
Жорди Виньялс
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Расписание
Таблица
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл третий матч подряд
5 июля
Осинькин назвал трансфер, помешавший «Сочи» остаться в РПЛ
29 мая
1
Фото
«Сочи» отпустил нападающего в Китай
25 февраля
Экс-игрок ЦСКА Гуарирапа нашел новый клуб
12 февраля
4
Видео
Драка «Ростова» с китайскими соперниками
11 февраля
8
Матч «Ростова» досрочно завершен из-за драки
11 февраля
20
Игрок «Сочи» ответил на предложение китайского клуба
7 января
Игрок «Сочи» может перейти в чемпионат Китая
2025.12.28 21:34
1
В Китае погиб нападающий, отказавший «Краснодару»
2025.04.16 19:13
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу на 98-й минуте в чемпионате Китая
2025.04.12 17:00
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
2025.02.09 19:22
1
«Локомотив» забил четыре гола китайской команде в товарищеском матче
2025.01.30 18:48
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
2025.01.27 17:00
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл в чемпионате Китая в матче с семью голами
2024.09.13 17:00
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова разгромно победил в чемпионате Китая
2024.05.05 15:01
3
Главные новости
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