В Китае погиб нападающий, отказавший «Краснодару»

Сегодня, 16 апреля, погиб бывший игрок сборной Габона Аарон Бупендза.

С января он выступал за китайский «Чжэцзян Профешионал».

Бупендза разбился в результате падения с 11-го этажа многоквартирного дома в Китае.

У следствия есть три версии произошедшего: несчастный случай, суицид и убийство вследствие конфликта с братом.