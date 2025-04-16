В Китае погиб нападающий, отказавший «Краснодару»

Сегодня, 16 апреля, погиб бывший игрок сборной Габона Аарон Бупендза.
С января он выступал за китайский «Чжэцзян Профешионал».
Бупендза разбился в результате падения с 11-го этажа многоквартирного дома в Китае.
У следствия есть три версии произошедшего: несчастный случай, суицид и убийство вследствие конфликта с братом.
- Бупендза выступал за сборную Габона с 2016 по 2023 год: 29 матчей, 5 голов.
- Он поиграл во Франции, Португалии, Турции, Румынии, США и других странах.
- В 2021 году нападающий отказал «Краснодару».
Источник: Fanatik