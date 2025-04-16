Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

В Китае погиб нападающий, отказавший «Краснодару»

Сегодня, 19:13

Сегодня, 16 апреля, погиб бывший игрок сборной Габона Аарон Бупендза.

С января он выступал за китайский «Чжэцзян Профешионал».

Бупендза разбился в результате падения с 11-го этажа многоквартирного дома в Китае.

У следствия есть три версии произошедшего: несчастный случай, суицид и убийство вследствие конфликта с братом.

  • Бупендза выступал за сборную Габона с 2016 по 2023 год: 29 матчей, 5 голов.
  • Он поиграл во Франции, Португалии, Турции, Румынии, США и других странах.
  • В 2021 году нападающий отказал «Краснодару».

Источник: Fanatik
Китай. Суперлига Чжэцзян Профешионал Габон Бупендза Аарон
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Легендарная рок-группа выступит перед финалом Лиги чемпионов
19:48
Пономарев назвал худшего защитника РПЛ: «Здоровый, но глупый кобeл – меня тошнит от него»
19:28
2
В Китае погиб нападающий, отказавший «Краснодару»
19:13
ФотоБолельщик пришел на матч «Зенит» – «Ростов» в футболке против Fan ID – его не пустили на стадион
18:58
4
Клопп готов тренировать только две команды
18:49
1
Маркиньос обратился к активным фанатам «Спартака»
18:40
2
«Манчестер Сити» готов потратить 150 миллионов на замену для Де Брюйне
17:59
2
«Химки» могут отправить вторую команду на игру с «Зенитом»
17:50
10
Анчелотти выбрал 10 из 11 игроков для стартового состава «Реала» на матч с «Арсеналом»
17:40
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую подряд волевую победу в чемпионате Китая
17:00
Все новости
Все новости
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую подряд волевую победу в чемпионате Китая
17:00
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу на 98-й минуте в чемпионате Китая
12 апреля
1
У Слуцкого в Китае вдвое больше волевых очков, чем у ближайшего преследователя
6 апреля
«Шэньхуа» Слуцкого ушел от поражения в дерби с «Портом» (1:1) и сохранил лидерство
6 апреля
Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» над «Юньнань Юкунь»
2 апреля
1
«Шанхай» Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Китая
2 апреля
2
«Я расплакался при нем»: Кушанашвили назвал российского тренера, оплатившего его лечение
27 марта
6
Мостовой выдвинул условие для работы в Китае
12 марта
1
«Шэньхуа» Слуцкого на 93-й минуте упустил в большинстве победу во Всекитайском дерби (2:2)
1 марта
1
«Шэньхуа» Слуцкого начал чемпионат с вырванной на 97-й минуте победы (2:1)
22 февраля
Слуцкий выбрал между Хвичей и Эдегором: «Самый большой бриллиант, попадавший в мои руки»
3 января
3
Слуцкий назвал четырех самых талантливых игроков, которых он тренировал
2 января
1
Широков раскритиковал Слуцкого: «Для него важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата»
2024.12.29 19:35
8
Слуцкий – о конфликтных игроках: «Тренер может смириться даже с чертом лысым ради результата»
2024.12.28 20:52
1
Слуцкий: «Российские футболисты очень любят поныть»
2024.12.28 09:09
5
ВидеоСлуцкий спел песню Last Christmas на вечеринке «‎Шанхай Шэньхуа»
2024.12.25 11:31
1
Помощник Слуцкого рассказал, в какие российские клубы его звали
2024.12.20 21:50
Помощник Слуцкого объяснил, почему российский тренер не пойдет в «Ливерпуль»
2024.12.20 17:31
Помощник Слуцкого выбрал самое странное китайское блюдо
2024.12.20 16:29
6
Помощник Слуцкого высказался о системе слежки в Китае
2024.12.20 15:10
2
Помощник Слуцкого рассказал, в чем Китай превосходит Россию: «У нас такого не будет еще лет 50»
2024.12.20 10:23
5
Мартынович допустил возвращение Слуцкого в Европу
2024.12.05 20:11
1
Пономарев – о Слуцком: «Неквалифицированный и бесталанный тренер, после Китая нигде работу не найдет»
2024.12.04 20:00
11
Слуцкий объяснил реакцию российских комментаторов на критику
2024.11.18 12:29
8
Мостовой отреагировал на приглашение от Слуцкого в «Шэньхуа»
2024.11.17 20:15
10
Слуцкий согласился взять Мостового на стажировку в «Шэньхуа»
2024.11.17 19:35
2
Слуцкий рассказал, сколько платит ежемесячно за комфортную жизнь в Шанхае
2024.11.17 18:00
7
Слуцкий рассказал о любви болельщиков в Китае: «Чувствую себя Загитовой или рок-звездой из группы Metallica»
2024.11.15 19:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 