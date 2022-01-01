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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
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Каспий
Новости
€ 3 млн
Каспий - новости команды
Актау
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Жас Канат
Сайт:
http://fccaspy.kz/
Тренер:
Ринат Алюетов
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Таблица
Трансляция
«Каспий» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Каспий» – «Актобе»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
Трансляция
«Каспий» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Каспий» – «Кайрат»: кто победит в матче 6-го тура Премьер-лиги 2026/2027
4 сентября
«Каспий» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Каспий» – «Тобол»: кто победит в матче 24-го тура Премьер-лиги 2026
29 августа
Трансляция
«Каспий» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Каспий» – «Елимай»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
15 августа
Трансляция
«Каспий» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Каспий» – «Улытау»: кто победит в матче 21 тура Премьер-лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Иртыш» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Иртыш Павлодар» – «Каспий»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Казахстана 2026
31 июля
«Каспий» – «Женис»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Казахстана 2026
25 июля
«Каспий» – «Ордабасы»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026
10 июля
«Атырау» – «Каспий»: кто победит в матче 16 тура Премьер-лиги 2026
4 июля
«Каспий» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.90
13 июня
Трансляция
«Женис» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026
28 мая
«Женис» – «Каспий»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.92
27 мая
Трансляция
«Каспий» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026
22 мая
«Каспий» – «Иртыш» Павлодар: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.2
21 мая
Трансляция
«Улытау» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Улытау» – «Каспий»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 2.15
15 мая
Трансляция
«Елимай» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Елимай» – «Каспий»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.57
8 мая
Трансляция
«Каспий» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Трансляция
«Тобол» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
Трансляция
«Каспий» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
«Кайрат» – «Каспий»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 2.30
17 апреля
Трансляция
«Актобе» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
«Актобе» – «Каспий»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
11 апреля
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