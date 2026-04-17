18 апреля в рамках 6-го тура казахстанской Премьер-лиги алматинский «Кайрат» на своeм поле примет «Каспий». Хозяева уверенно лидируют в чемпионате и не знают поражений уже 11 матчей, а гости замыкают таблицу и не могут выиграть с начала сезона. «Кайрат» является абсолютным фаворитом.

«Кайрат»

Алматинцы выдают фантастический старт сезона. Команда не проигрывает в 11 последних матчах и уверенно лидирует в чемпионате. «Кайрат» имеет лучшую разницу мячей в лиге (+6) и больше всех побед. В атаке порядок – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах, а забивают они в 3 последних играх. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Каспием» у хозяев отличная статистика: 6 матчей без поражений и голы в 6 последних очных встречах. В последнем туре «Кайрат» сыграл вничью с «Тоболом» (1:1), но продолжает лидировать.

«Каспий»

Гости переживают ужасный старт. Команда не может выиграть в 5 последних матчах и находится на последнем месте. В атаке ещe более-менее – 1 гол за игру в последних 5 матчах, и забивают они в 3 последних играх. Оборона – слабое место: 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр. В гостях у «Кайрата» статистика удручающая: 6 матчей без побед. В последней игре «Каспий» проиграл «Актобе» (0:1) и продолжает свою безвыигрышную серию.

Факты о командах

«Кайрат»

Одиннадцать матчей без поражений

Лидер чемпионата, лучшая разница мячей (+6)

В среднем: 1.60 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 последних очных матчах с «Каспием»

Забивает в 6 последних очных встречах

«Каспий»

Пять матчей без побед

Находится на последнем месте (16-е)

В среднем: 1.00 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не может выиграть у «Кайрата» в 6 последних очных матчах

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Кайрат» – «Каспий»

«Кайрат» – лидер, который не проигрывает 11 матчей подряд. «Каспий» – аутсайдер, который не может выиграть 5 матчей. Разница в классе и форме колоссальная. Хозяева имеют отличную статистику личных встреч и дома должны брать три очка без особых проблем. Гости могут забить – они забивают в 3 последних матчах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки у лидера.

