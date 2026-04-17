«Кайрат» – «Каспий»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 2.30

17 апреля 2026 10:03
Каспий - Кайрат
18 апр. 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
2.30
Обе забьют – да
18 апреля в рамках 6-го тура казахстанской Премьер-лиги алматинский «Кайрат» на своeм поле примет «Каспий». Хозяева уверенно лидируют в чемпионате и не знают поражений уже 11 матчей, а гости замыкают таблицу и не могут выиграть с начала сезона. «Кайрат» является абсолютным фаворитом.

«Кайрат»

Алматинцы выдают фантастический старт сезона. Команда не проигрывает в 11 последних матчах и уверенно лидирует в чемпионате. «Кайрат» имеет лучшую разницу мячей в лиге (+6) и больше всех побед. В атаке порядок – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах, а забивают они в 3 последних играх. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Каспием» у хозяев отличная статистика: 6 матчей без поражений и голы в 6 последних очных встречах. В последнем туре «Кайрат» сыграл вничью с «Тоболом» (1:1), но продолжает лидировать.

«Каспий»

Гости переживают ужасный старт. Команда не может выиграть в 5 последних матчах и находится на последнем месте. В атаке ещe более-менее – 1 гол за игру в последних 5 матчах, и забивают они в 3 последних играх. Оборона – слабое место: 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр. В гостях у «Кайрата» статистика удручающая: 6 матчей без побед. В последней игре «Каспий» проиграл «Актобе» (0:1) и продолжает свою безвыигрышную серию.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Одиннадцать матчей без поражений
  • Лидер чемпионата, лучшая разница мячей (+6)
  • В среднем: 1.60 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 последних очных матчах с «Каспием»
  • Забивает в 6 последних очных встречах

«Каспий»

  • Пять матчей без побед
  • Находится на последнем месте (16-е)
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может выиграть у «Кайрата» в 6 последних очных матчах
  • Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Кайрат» – «Каспий»

«Кайрат» – лидер, который не проигрывает 11 матчей подряд. «Каспий» – аутсайдер, который не может выиграть 5 матчей. Разница в классе и форме колоссальная. Хозяева имеют отличную статистику личных встреч и дома должны брать три очка без особых проблем. Гости могут забить – они забивают в 3 последних матчах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки у лидера.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.30
  • Победа «Кайрата»

Автор: Бестужев Павел
18+
